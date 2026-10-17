Test – Micro Shure MV6 Gen 2 : une canette qui a du coffre

Pour jouer en ligne, streamer ou lancer son podcast, le micro compte désormais autant que le casque. Les modèles USB ont la cote, parce qu’on les branche et qu’ils fonctionnent, sans interface audio. Shure s’est fait une belle place sur ce créneau avec sa gamme gaming, entre grand public et références de studio. Dernier né de la gamme, le MV6 Gen 2 est un micro dynamique USB-C livré avec son pied, et pour la première fois proposé en blanc. Shure promet surtout une réduction de bruit bien plus poussée et des réglages plus fins. Affiché à 185 €, il coûte en revanche nettement plus cher que son prédécesseur. Reste à savoir si ces nouveautés justifient l’addition, et pour quel profil de joueur ou de créateur.

Notre avis en bref sur le Shure MV6 Gen 2

Le Shure MV6 Gen 2 est un excellent micro USB. Le son reste chaud et précis, même s’il progresse peu face à la première génération. La vraie nouveauté se cache dans la réduction de bruit, bluffante et réglable à sa guise. La construction en métal inspire confiance et le bouton mute se verrouille enfin. Le micro se branche aussi bien sur un PC que sur un smartphone, ce qui en fait un vrai couteau suisse. À 185 €, il prend en revanche une sacrée hausse de prix. Et il paraît un peu surdimensionné pour discuter en vocal avec ses amis. Pour un streamer ou un créateur, c’est pourtant une solution complète et sans vrai défaut. Je lui mets un 9/10 bien mérité.

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Déballage du Shure MV6 Gen 2 : tout est dans la boîte

La boîte du MV6 Gen 2 joue la carte gaming, avec son fond noir et ses touches de vert Shure. La mention « Gen 2 » s’affiche en bonne place, histoire de ne pas confondre les générations. À l’intérieur, on trouve le micro, son pied de bureau et un câble USB-C de 2 mètres, plus long que sur le premier modèle. Il n’y a rien à acheter en plus pour démarrer : on sort tout du carton, on visse, on branche. Dès la prise en main, le poids surprend. Avec son pied, l’ensemble frôle les 1,3 kg.

La boîte du MV6 Gen 2 affiche clairement la couleur : un micro USB-C pensé pour les joueurs et les streamers.

Ce détail donne tout de suite le ton. Le MV6 Gen 2 n’a rien d’un petit micro en plastique qu’on oublie dans un coin du bureau. Son corps en alliage de zinc moulé respire la solidité, et le pied suit la même logique. Shure ne fournit aucun bras articulé, mais à ce prix, c’est plutôt la norme. Et le micro anticipe déjà ce cas de figure, j’y reviendrai plus bas.

Design : la canette de soda passe au blanc

Côté look, Shure ne change pas une formule qui marche. Le MV6 Gen 2 reprend presque trait pour trait le design du premier MV6, cousin du MV7. On retrouve ce format tubulaire façon canette de soda, qui rappelle les micros broadcast de la marque comme le célèbre SM7B. La grande nouveauté, c’est le coloris blanc, proposé à côté du noir habituel. C’est celui que j’ai testé, et il fait forte impression. Corps blanc mat, mousse gris clair, logo en relief ton sur ton : l’ensemble est sobre, presque élégant. Sur le modèle noir, la petite touche de vert maison subsiste sur le logo du « 6 », à l’arrière.

Format canette, logo en relief et rotule vissée : le MV6 Gen 2 garde l’ADN broadcast de Shure.

Le micro va à l’essentiel. Pas de RGB, pas de fioritures, pas d’écran : juste un tube, une rotule et un bouton. C’est un peu sage pour un produit gaming, mais j’apprécie cette retenue, qui permet au MV6 de se fondre dans n’importe quel setup. La mousse anti-pop mérite aussi un mot. Elle se montre douce au toucher, bien ajustée, et sa teinte se marie parfaitement avec le reste du micro. Même sur la version blanche, elle ne mange pas trop de place visuellement.

Un pied lourd, stable et un pas de vis standard

Le pied fourni joue clairement la carte de la stabilité. Sa base ronde et large, en métal, pèse lourd et ne bouge pas d’un millimètre sur le bureau. Shure parle d’une base d’isolation, censée limiter les chocs et les vibrations qui remontent jusqu’au micro. Dessous, une surface souple fait le contact avec le meuble. On ne risque donc pas de rayer ou d’abîmer son bureau, malgré tout ce métal. L’ensemble reste transportable, mais on sent bien qu’on déplace un objet costaud.

La base du pied, large et lourde, cloue littéralement le micro au bureau.

Ce pied a pourtant ses limites. On ne peut pas vraiment le régler en hauteur, et il place le micro assez bas, face à soi. C’est parfait pour un podcast autour d’une table. Pour jouer, en revanche, le micro se retrouve vite trop loin de la bouche. Heureusement, Shure a tout prévu avec un pas de vis universel au standard 5/8 de pouce. On dévisse le micro et on le monte sur n’importe quel bras articulé en quelques secondes. À mon sens, c’est la bonne formule : un bras à la maison pour ne plus s’embêter, et le pied pour les sorties.

Qualité sonore et réduction de bruit : le vrai bond

Côté son, le MV6 Gen 2 tient son rang. Sa capsule dynamique cardioïde capte la voix avec chaleur et précision, tout en rejetant ce qui se passe sur les côtés. Le rendu reste rond et naturel, sans cette petite touche métallique de certains micros USB d’entrée de gamme. Le Digital Popper Stopper épaule la mousse et lisse les plosives, ces « p » et ces « b » qui claquent. L’Auto Level Mode garde un volume constant, que l’on chuchote ou que l’on crie après une victoire. Il faut toutefois être honnête : le son n’est pas bien meilleur que sur la génération précédente. Le premier MV6 sonnait déjà très bien, et Shure n’a pas tout révolutionné de ce côté.

La mousse anti-pop, douce et assortie, travaille de concert avec le Digital Popper Stopper.

Le vrai bond se situe ailleurs, dans le traitement du bruit. J’avais déjà pu essayer le MV6 Gen 2 à la Gamescom, dans un hall évidemment très bruyant. Shure m’avait fait parler dans le micro, avec un casque sur les oreilles pour entendre uniquement ce qu’il captait. Sans le casque, le brouhaha ambiant était énorme, au point qu’on finissait par ne plus y faire attention. Avec, je n’entendais plus que ma voix, comme si le salon avait disparu. Surtout, le Real-time Denoiser se règle désormais avec un curseur : on le pousse à fond dans une pièce bruyante, on le relâche pour garder un son plus ouvert, ou on le coupe complètement.

Application MOTIV et usage nomade

Tous ces réglages passent par l’application MOTIV, disponible sur ordinateur, tablette et smartphone. On y trouve un égaliseur 5 bandes et des préréglages Dark, Natural et Bright. Des profils dédiés à la voix, au chant ou à un instrument complètent l’ensemble. Les réglages s’enregistrent directement dans le micro, et on les retrouve en passant d’un appareil à l’autre. Le bouton mute tactile, avec sa LED qui change de couleur, peut désormais se verrouiller. C’était l’un des petits défauts du premier MV6, et je n’ai cette fois eu aucun appui accidentel. L’application se montre aussi plus agréable, en particulier sur téléphone.

Un bouton mute verrouillable, un port USB-C et une prise casque 3,5 mm pour l’écoute de contrôle.

C’est là que le MV6 Gen 2 révèle sa polyvalence. Il fonctionne en plug-and-play sur Windows, Mac, Android, mais aussi sur iPhone et iPad grâce à sa certification MFi. On le débranche du PC, on le relie à son smartphone, et on enregistre un podcast en déplacement. La prise casque 3,5 mm permet d’écouter sa voix en direct, sans latence. Seule nuance : la réduction de bruit repose avant tout sur le logiciel. Bien sûr, l’accord entre matériel et logiciel compte énormément. Mais j’aurais aimé que Shure en fasse profiter plus largement ses autres micros, à commencer par le premier MV6.

Le point faible : un prix qui grimpe et un usage à cibler

Le MV6 Gen 2 n’a pas vraiment de défaut technique. Son problème, c’est son tarif. Le premier MV6 était sorti à 149 €, et cette deuxième génération grimpe à 185 €. La hausse est franche, alors que le son progresse peu d’une génération à l’autre. On paie surtout la nouvelle réduction de bruit, le câble plus long et le bouton mute repensé. Ce n’est pas rien, mais le saut de prix fait réfléchir.

Il faut aussi bien cerner le profil auquel il s’adresse. Rien n’empêche de poser le MV6 Gen 2 sur son bureau pour papoter en vocal avec ses potes. Il le fera très bien. Mais pour cet usage, je le trouve franchement surdimensionné. Ce micro vise plutôt le petit streamer, le podcasteur ou le créateur de contenu qui veut un seul micro pour tout faire. On le branche sur le PC pour le stream, puis on l’emporte pour un podcast ou une vidéo YouTube. C’est dans cette polyvalence qu’il justifie vraiment son prix.

Conclusion : que vaut le Shure MV6 Gen 2 ?

Le Shure MV6 Gen 2 est un très bon micro, qui corrige les petits défauts de son prédécesseur. Le son reste chaud et précis, fidèle à la réputation de la marque. La réduction de bruit, désormais réglable, fait un bond spectaculaire. La construction en métal inspire confiance et le bouton mute se verrouille enfin. L’application MOTIV et la compatibilité mobile complètent le tout. Sous la barre des 200 €, on trouve difficilement micro USB plus complet.

Reste le prix. À 185 €, la hausse par rapport au premier MV6 pique un peu. Et le micro paraît trop ambitieux pour du simple vocal entre amis. En revanche, pour un streamer ou un créateur qui enchaîne stream, podcast et vidéos, l’investissement se justifie pleinement. On l’installe sur un bras à la maison, on le remet sur son pied pour sortir, et il suit partout. Sous ses airs de canette de soda, le MV6 Gen 2 a décidément du coffre.

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PRÊT À STREAMER DÈS LE DÉBALLAGE : avec son pied de bureau et son câble USB-C, vous avez tout pour streamer, discuter ou enregistrer immédiatement. Vous quittez un micro-casque ? Vous entendrez...