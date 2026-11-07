Acer Predator Orion 3000 : Core i7 et RTX 5060 dans une tour gaming compacte

Les consoles portables ont beaucoup fait parler d’elles à la Paris Games Week 2026. Sur le stand Fnac, Acer rappelait pourtant que la tour gaming garde ses fidèles. La Predator Orion 3000 y faisait partie de la sélection à tester avant Noël. Son argument tient en un mot : la compacité.

Predator Orion 3000 : ce qu’il y a dans la tour

La configuration présentée par Acer porte la référence PO3-665, dans un châssis de 28 litres. Elle associe un processeur Intel Core i7-14700F à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5060 dotée de 8 Go de GDDR7. La carte prend en charge le DLSS 4, qui s’appuie sur l’IA pour améliorer la fluidité et la qualité d’image dans les jeux compatibles.

La tour embarque 16 Go de mémoire DDR4 et un SSD de 1 To. Côté sans-fil, elle gère le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3. De nombreux ports USB, dont un USB-C, permettent de brancher les périphériques de jeu.

Prix de la Predator Orion 3000

Cette configuration est affichée à 2 699,99 € à la Fnac, ramenée à 2 564,99 € par une remise en cours au 1er novembre. Acer la destine aux joueurs qui préparent leurs achats de Noël. Elle était d’ailleurs présentée sur le stand Fnac comme un produit à retrouver en magasin avant les fêtes.

Les points faibles de la configuration

La mémoire DDR4-3200 surprend sur une tour vendue à ce prix fin 2026. Les deux emplacements sont déjà occupés par les 16 Go d’origine, et le maximum est de 32 Go. Monter en mémoire oblige donc à remplacer les barrettes existantes.

Les 8 Go de mémoire vidéo de la RTX 5060 deviennent justes dans les jeux récents aux réglages élevés. La tour ne propose ni Thunderbolt, ni USB4, ni lecteur de carte. Son alimentation de 850 W n’est pas modulaire, ce qui complique un peu le rangement des câbles.

Une tour solide, mais un prix à surveiller

La Predator Orion 3000 coche les cases essentielles d’un PC de jeu en 2026 : un processeur Intel puissant, une RTX 5060 et le DLSS 4. Son format de 28 litres reste raisonnable sur un bureau. Elle s’adresse aux joueurs qui veulent une tour prête à l’emploi, sans assemblage.

À plus de 2 500 €, la mémoire DDR4 et les 8 Go de mémoire vidéo pèsent pourtant dans la balance. Avant de craquer, je vous conseille de comparer avec d’autres configurations de la gamme. Les promotions de fin d’année pourraient aussi changer la donne.