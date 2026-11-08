Manga – Twisted Tale – Profondeurs de l’océan : La Petite Sirène revient dans une version sombre et surprenante

Et si Ariel n’avait jamais réussi à vaincre Ursula ? C’est sur cette idée particulièrement intrigante que repose Twisted Tale – Profondeurs de l’océan, une nouvelle adaptation manga de l’univers Disney. Disponible depuis le 14 octobre 2026 aux éditions nobi nobi !, ce titre revisite l’histoire de La Petite Sirène en imaginant un destin bien différent pour la célèbre princesse. Une relecture plus sombre, où les rêves ont laissé place aux responsabilités, aux sacrifices et à une lutte pour retrouver l’espoir.

Une Ariel bien différente de celle que nous connaissons

Oubliez le dénouement heureux du célèbre dessin animé Disney. Dans cette nouvelle version, Ursula a remporté la bataille contre Ariel. Cinq années se sont écoulées depuis cette terrible défaite et le monde a profondément changé. Privée de sa voix, Ariel est désormais devenue la souveraine d’Atlantica, tandis que la redoutable Sorcière des Mers règne sur le royaume du prince Éric, à la surface.

La jeune sirène a donc dû abandonner ses rêves pour assumer de nouvelles responsabilités. Mais alors que son quotidien semble désormais tracé, une nouvelle bouleverse tout : son père, le roi Triton, pourrait être encore en vie.

Cette révélation pousse Ariel à retourner dans le monde des humains, un univers qu’elle avait pourtant laissé derrière elle. Entre la nécessité de sauver son père, de protéger son peuple et les sentiments qu’elle éprouve toujours pour Éric, la jeune souveraine va devoir affronter son passé et tenter de reprendre le contrôle de son destin.

Une réinterprétation plus mature de l’univers Disney

Avec Profondeurs de l’océan, la collection Twisted Tale poursuit son ambition : proposer des versions alternatives des grandes histoires Disney en modifiant un événement déterminant de leur scénario.

Cette fois, c’est donc La Petite Sirène qui passe à la moulinette du fameux « Et si ? ». Un concept particulièrement intéressant puisqu’il permet de redécouvrir des personnages emblématiques sous un angle inédit.

Ariel n’est plus simplement cette jeune princesse rêveuse qui souhaite découvrir le monde des humains. Elle est devenue une reine confrontée aux conséquences de ses choix, dans un royaume marqué par la victoire d’Ursula. Cette nouvelle approche promet une histoire davantage tournée vers les responsabilités, les regrets et la détermination.

Le passage au format manga apporte également une autre dimension à cette aventure. Cette adaptation permet de redécouvrir l’univers sous-marin d’Atlantica et ses personnages à travers une narration graphique différente de celle du film d’animation original.

Une nouvelle lecture pour les amateurs de Disney et de mangas

Cette sortie s’inscrit dans la volonté des éditions nobi nobi ! de proposer des adaptations manga accessibles aussi bien aux amateurs de bande dessinée japonaise qu’aux passionnés de l’univers Disney.

L’intérêt de Twisted Tale – Profondeurs de l’océan repose avant tout sur sa capacité à bouleverser une histoire que tout le monde pense connaître. En imaginant la victoire d’Ursula et ses conséquences cinq ans plus tard, le récit ouvre la porte à une aventure où les personnages doivent composer avec un monde bien moins merveilleux.

Les lecteurs curieux peuvent d’ailleurs découvrir un extrait mis à disposition par l’éditeur, histoire de se faire une première idée de cette nouvelle interprétation.

Twisted Tale – Profondeurs de l’océan est disponible en librairie depuis le 14 octobre 2026 aux éditions nobi nobi ! Une sortie à découvrir pour celles et ceux qui apprécient les réinterprétations des classiques Disney, particulièrement lorsqu’elles osent emprunter des chemins plus sombres et inattendus.

Une édition soignée de plus de 400 pages

Adapté du roman de Liz Braswell par Davide Sarti et illustré par Camilla Innocenti, ce one-shot bénéficie d’une édition grand format particulièrement travaillée. Les éditions nobi nobi ! proposent une couverture cartonnée à dos rond, des dorures, un vernis sélectif et une illustration de couverture exclusive à la version française.

Le manga compte 432 pages, se lit dans le sens japonais et est commercialisé au prix de 19,95 €. Un marque-page collector est également proposé dans les librairies participant à l’opération, dans la limite des stocks disponibles.