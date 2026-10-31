Manga – Bleach Deluxe Tome 2 : Ichigo Kurosaki poursuit son aventure dans une édition collector chez Glénat

Après un premier volume paru fin septembre, Bleach revient le 4 novembre 2026 avec le deuxième tome de son édition Deluxe, publiée chez Glénat. L’occasion de replonger dans l’univers imaginé par Tite Kubo et de retrouver Ichigo Kurosaki dans les premières grandes confrontations qui vont marquer son destin. Cette nouvelle édition grand format continue de mettre à l’honneur l’un des mangas les plus emblématiques des années 2000.

Bleach Deluxe : la rivalité entre shinigamis et quincy s’intensifie

Dans ce deuxième volume, Ichigo Kurosaki poursuit son apprentissage en tant que shinigami. Après avoir hérité des pouvoirs de Rukia Kuchiki, notre héros doit désormais protéger les humains des Hollows, ces esprits maléfiques qui menacent le monde des vivants. Mais les choses se compliquent avec l’arrivée d’Uryu Ishida, un quincy dont les méthodes sont radicalement différentes.

Alors qu’Ichigo cherche à purifier les Hollows, Uryu préfère les détruire définitivement. Deux visions opposées qui vont rapidement donner naissance à une rivalité entre les adolescents. Leur compétition prend cependant une tournure dangereuse lorsque les Hollows commencent à se multiplier et à envahir la ville de Karakura.

Ce deuxième tome permet ainsi de découvrir davantage les tensions historiques entre shinigamis et quincy, un conflit qui prendra une importance considérable dans la suite de la série.

Une édition Deluxe qui met en valeur le travail de Tite Kubo

Avec cette nouvelle collection, Glénat propose une manière différente de découvrir ou redécouvrir Bleach. Exit les petits volumes traditionnels : place à un format plus généreux, pensé pour apprécier pleinement le travail graphique de Tite Kubo.

Ce deuxième tome rassemble 528 pages dans un ouvrage grand format, vendu 19,90 €. L’édition Deluxe se distingue notamment par ses volumes plus épais et son ambition de proposer une nouvelle présentation de cette saga culte.

Et il faut reconnaître que Bleach se prête particulièrement bien à ce traitement. Le trait de Tite Kubo, ses compositions dynamiques et ses personnages au style immédiatement reconnaissable ont largement contribué au succès du manga. Les affrontements spectaculaires et les nombreuses doubles pages profitent naturellement d’un format plus imposant.

Pour les collectionneurs qui possèdent déjà les 74 tomes de l’édition originale, cette version Deluxe constitue une belle occasion de retrouver la série sous une autre forme. Quant aux nouveaux lecteurs, ils peuvent découvrir les aventures d’Ichigo depuis leurs débuts sans avoir à rechercher les anciens volumes.

Un classique du shōnen à redécouvrir

Plus de vingt ans après ses débuts, Bleach conserve une place particulière dans le cœur des amateurs de mangas. Aux côtés de Naruto et One Piece, l’œuvre de Tite Kubo a marqué toute une génération de lecteurs avec ses combats, son univers spirituel et ses personnages charismatiques.

Le retour de la licence sur le devant de la scène grâce à l’adaptation animée Bleach: Thousand-Year Blood War contribue également à renouveler l’intérêt pour le manga original.

Avec ce deuxième tome Deluxe, Glénat poursuit donc une réédition qui devrait séduire aussi bien les nostalgiques que les nouveaux venus. Une belle opportunité de retrouver Ichigo, Rukia et Uryu dans une aventure qui n’a rien perdu de son efficacité.