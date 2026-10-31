Microsoft surclasse OpenAI en matière de retouche d’image grâce à MAI-Image-2.7

La guerre des intelligences artificialisées franchit un nouveau cap décisif. En effet, Microsoft vient de propulser sa technologie au sommet en devançant le géant OpenAI sur un terrain inattendu. Si vous pensiez que générer des images à partir d’un simple texte était la seule technologie qui dominait le marché, préparez-vous à changer d’avis. La firme de Redmond mise habilement sur la modification visuelle et redéfinit les standards de l’industrie. Vous vous demandez comment un tel exploit bouleverse le paysage numérique actuel ?

Microsoft s’empare de la deuxième place du classement

Le nouveau moteur MAI-Image-2.7 Preview de Microsoft s’impose brillamment à la seconde place du classement établi par Artificial Analysis. Ce succès repose sur des tests rigoureux menés à l’aveugle par des utilisateurs réels. Ces derniers comparent les rendus visuels sans connaître l’identité des modèles technologiques sollicités. Microsoft surclasse ainsi le modèle GPT Image 2.5 Flare d’OpenAI. La première place, quant à elle, reste occupée par un autre modèle de la famille OpenAI, GPT Image 2.5 Sunburst.

La supériorité technique de la retouche visuelle

Contrairement à ses concurrents qui privilégient la génération pure à partir d’une simple description textuelle, Microsoft concentre ses efforts sur la modification intelligente. Autrement dit, le modèle MAI-Image-2.7 excelle dans l’art de transformer des visuels existants sans exiger une refonte complète.

Par exemple, il peut modifier l’éclairage d’une scène tout en préservant scrupuleusement l’harmonie stylistique d’origine. Il peut aussi déplacer les objets avec une précision chirurgicale en tenant compte de leur environnement immédiat. Il restaure également les détails visuels avec une efficacité redoutable. Enfin, il peut ajouter du texte et des symboles de manière naturelle et fluide au cœur des créations.

Une phase de test accessible au grand public

Microsoft propose déjà sa version préliminaire sur plusieurs plateformes spécialisées comme Arena, Artificial Analysis et MAI Playground. Les utilisateurs peuvent ainsi expérimenter librement ces capacités de retouche avancée. La firme de Redmond déploiera ultérieurement les fonctionnalités de création textuelle pure. Cette stratégie méthodique permet d’affiner chaque outil avant son adoption massive par les professionnels et les créateurs de contenu.