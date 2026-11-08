Predator X34 F1 : Acer frappe fort avec un écran ultra-large QD-OLED de 360 Hz

Dans l’espace Predator du stand Fnac, à la Paris Games Week 2026, les écrans avaient eux aussi leur place. Le plus large de la sélection était le Predator X34 F1, un modèle incurvé de 34 pouces. Avant d’en détailler la fiche, une précision s’impose. Ce que décrivait Acer pour le salon ne correspond pas tout à fait à l’écran qui porte ce nom.

Une dalle QD-OLED ultra-large à 360 Hz

Annoncé au Computex fin mai 2026, le Predator X34 F1 est un écran incurvé de 34 pouces au format 21:9. Il affiche une définition UWQHD de 3 440 × 1 440 pixels, avec une courbure de 1800R. Sa dalle QD-OLED associe l’OLED à une couche de boîtes quantiques, qui sert à enrichir les couleurs.

Le taux de rafraîchissement atteint 360 Hz, pour un temps de réponse de 0,03 ms en gris à gris. Selon Acer, la dalle couvre 99 % de l’espace DCI-P3 et obtient la certification DisplayHDR True Black 500. L’écran est compatible AMD FreeSync Premium Pro et G-SYNC Compatible.

À qui s’adresse ce format ?

Le format 21:9 affiche davantage d’image sur les côtés dans les jeux qui le gèrent. Les courses, les simulations de vol et de nombreux jeux d’aventure en tirent parti. La courbure ramène les bords de l’écran dans le champ de vision.

Ces 3 440 pixels de large servent aussi en dehors du jeu. Ils permettent d’afficher deux fenêtres côte à côte sans écran supplémentaire. C’est un argument pour celles et ceux qui partagent leur bureau entre jeu et travail.

Prix du Predator X34 F1

Acer l’a annoncé à partir de 1 299 € en Europe, pour une sortie au troisième trimestre 2026. Il s’affichait déjà autour de 1 009 € chez un revendeur français à la mi-octobre. L’écart mérite de comparer les offres avant d’acheter.

Un descriptif à prendre avec prudence

Pour le salon, Acer décrivait le X34 F1 avec une dalle IPS Agile-Splendor à 180 Hz. Ces caractéristiques correspondent en réalité à l’ancien Predator X34 GS, devenu difficile à trouver. Je n’ai pas pu confirmer lequel des deux modèles était exposé sur le stand.

Comme tout écran OLED, le X34 F1 reste exposé au risque de marquage. Les éléments fixes, comme une barre des tâches ou une interface de jeu, peuvent laisser une trace avec le temps. Je n’ai pas trouvé de garantie spécifique au marquage pour ce modèle.

Un bel écran, à condition de savoir lequel

Sur le papier, le Predator X34 F1 réunit ce que recherchent les amateurs d’écrans ultra-larges : une dalle QD-OLED, 360 Hz et un format 21:9. Il vise les joueurs qui veulent à la fois l’immersion et la réactivité. Entre 1 000 et 1 300 €, il se place dans une gamme de prix déjà disputée.

Le flou entre X34 F1 et X34 GS invite toutefois à la prudence. Avant d’acheter, vérifiez bien la référence exacte et le type de dalle sur la fiche du vendeur. Ce sont deux écrans très différents, et leurs prix aussi.