Révolutionnaire : Gagnez du temps et la sérénité au jardin avec le M9 Pro

La marque ANTHBOT frappe fort sur le marché des objets connectés pour le jardin avec le lancement officiel de son nouveau robot tondeuse : le M9 Pro. Ce modèle innovant promet de transformer l’entretien des pelouses, en combinant navigation intelligente, automatisation avancée et performance digne des professionnels, pour un résultat impeccable sans effort.

Un bijou de technologie pour toutes les pelouses

Le cœur du M9 Pro, c’est son système de navigation HoloSense™ Quad-Fusion. Grâce à une alliance entre le LiDAR à 360°, la cinématique en temps réel et une double vision boostée par l’IA, le robot trace son chemin sans jamais se tromper. Que votre terrain soit complexe, plein de recoins ou truffé d’obstacles, il s’adapte à toutes les situations. Plus besoin de câbles périphériques : l’installation devient un vrai jeu d’enfant !

Avec la cartographie automatique et la programmation intelligente, fini les prises de tête lors de la mise en place. Il suffit de déposer la tondeuse dans votre jardin et de lancer l’application ANTHBOT. Vous pouvez alors définir jusqu’à 32 zones, planifier des horaires et profiter dès la première utilisation de la fonction « Drop & Mow » qui promet une expérience ultra simple.

Conçue pour la performance et le confort

Le M9 Pro prouve ainsi son efficacité sur les jardins d’une surface allant jusqu’à 1 000 m². De plus, sa reconnaissance des obstacles, basée sur l’IA, lui permet d’éviter arbres, massifs, allées ou meubles de jardin sans difficulté. Enfin, il s’appuie sur des schémas de tonte intelligents en U et sur un système de taille de bordures EdgeWiz™ afin d’offrir des finitions parfaites, même dans les passages serrés de 65 cm de large.

Avec une puissance capable de gravir des pentes jusqu’à 45 % et de franchir des obstacles de 3 cm, il excelle ainsi quels que soient les défis du terrain. De plus, il reste particulièrement discret : avec seulement 58 dB, il tond en toute tranquillité. Enfin, sa certification IPX6 garantit une résistance accrue à l’eau, ce qui le rend idéal pour une utilisation saisonnière sans stress.

Disponibilité et avantages exclusifs

Les précommandes du ANTHBOT M9 Pro sont ouvertes depuis le 15 juillet 2026 sur le site officiel de la marque. Le lancement officiel en boutique aura lieu le 27 juillet 2026. Les premiers clients profiteront en prime d’un garage pour tondeuse offert (valeur 169 euros), jusqu’à épuisement du stock. Pour les jardins plus modestes, un modèle M5 Pro sera proposé prochainement pour les surfaces jusqu’à 500 m².

Avec le M9 Pro, ANTHBOT ambitionne ainsi de simplifier la vie des passionnés de jardinage et des amateurs de technologies. De plus, cette nouvelle génération de robots pour gazon ouvre la voie à un entretien plus intelligent et automatisé des espaces verts. Que pensez-vous de cette innovation ? Partagez votre avis ou vos questions en commentaire et, n’hésitez pas à envoyer cet article à vos amis fans de gadgets connectés !