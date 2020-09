StartupWorld.tech, notre média Startup, est en ligne !

Depuis un moment, on nous demande régulièrement si la version anglaise du Café du Geek existait. Lors de salon, de rencontre internationale ou même en France pour propager la French Touch. Nous sommes heureux de vous dire que maintenant oui ! Même si le concept de StartupWorld.tech est un peu différent, car nous nous concentrons sur les startups et les business internationaux. Nous voulons réaliser des tests de produits, des interviews et vous faire profiter des dernières news du monde des licornes. StartupWorld.tech reste tout de même un média édité par Le Café Du Geek et conserve donc la même vision et philosophie.

StartupWorld.tech un média totalement international

L’aventure de StartupWorld.tech commence avec un reporter en Chine pour couvrir l’Asie, un en France pour couvrir l’Europe et des rédacteurs internationaux. Ainsi, nous couvrons une part des startups souvent oubliées dans le flux d’information des startups de la Silicon Valley. Par exemple, nous couvrons actuellement l’équivalent de la Silicon Valley en Corée du Sud (Pangyo Techno Valley). Et croyez-nous, même si les capitaux ne sont pas du même ordre, l’innovation n’en est pas du moins impressionnante. L’Asie est une zone d’innovation impressionnante, entre le Japon, la Chine et la Corée du Sud, nous avons à faire.

StartupWorld est un média gratuit disponible dès maintenant. L’innovation est l’axe principal de ce dernier. Avec déjà une trentaine d’articles et au minimum un par jour, vous ne serez pas en manque de contenu. Des tops des startups les plus innovantes sont déjà en préparation ainsi que beaucoup de sujets découverte. Dans le futur, des interviews et visites de salons auront lieu pour plus de rencontres et découvertes.

Alors, si vous êtes investisseur ou que vous voulez juste rester au courant de l’innovation dans le monde entier, StartupWorld.tech est parfait pour vous. Nous vous offrirons des informations détaillées sur le business, mais tout en gardant le contenu accessible pour lecteurs n’étant pas experts.

Qu’en pensez-vous ? Intéressés ? Rejoignez-nous sur StartupWorld.tech !