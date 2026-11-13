Test – Ordinateur portable Acer Swift 16 AI : la dalle en impose, le reste un peu moins

Un ordinateur portable de 16 pouces doit offrir assez de place pour travailler sans devenir pénible à déplacer. L’Acer Swift 16 AI (SF16-71T-99D5) tente de tenir cet équilibre avec un châssis fin, un grand écran OLED tactile et un Core Ultra X9. Cette version embarque aussi 32 Go de mémoire vive et un SSD de 1 To. Je l’ai utilisé par intermittence pendant quelques semaines, en complément de mon ordinateur principal. La machine m’a paru agréable à l’usage, avec quelques détails qui m’ont vite rattrapé. À près de 2 000 €, le confort suit-il vraiment la fiche technique ?

Notre avis en bref sur l’Acer Swift 16 AI

L’Acer Swift 16 AI est un 16 pouces agréable à utiliser. L’OLED offre une belle surface de travail, la frappe est excellente et Acer a gardé un pavé numérique. La connectique est l’un de ses meilleurs arguments. En revanche, le cadre de l’écran donne un coup de vieux à l’ensemble et la dalle brillante capte vite les reflets. J’ai aussi eu quelques ratés avec le pavé tactile, malgré sa taille généreuse. Au tarif de référence de 1 999,99 €, ces détails comptent. Je lui mets 7,5/10.

Design et finition du Swift 16 AI

Acer annonce 1,55 kg et 14,85 mm d’épaisseur à l’arrière. Pour un 16 pouces, c’est un gabarit raisonnable si l’on compte passer régulièrement d’une pièce à l’autre ou emporter la machine dans un sac. Le châssis gris reste sobre, et les quelques lignes sur le capot passent plutôt bien. En main, en revanche, la répartition du poids m’a moins convaincu que le chiffre sur la balance. Ordinateur ouvert, je devais chercher où le saisir pour bien le tenir. À la longue, j’accorderais autant d’importance à cette prise en main qu’au poids annoncé.

Acer habille le capot gris de lignes discrètes. Le bord arrondi du capot rappelle des portables plus anciens.

Ce qui me gêne le plus, c’est le style. À l’arrière, les bords arrondis du capot me rappellent les portables haut de gamme du début des années 2010. Une fois le capot ouvert, le cadre de l’écran ressort beaucoup à mes yeux. Je préfère quand la surface reste plane jusqu’au bord, avec une transition plus discrète entre la dalle et son cadre. Ce décroché m’a paru plus prononcé que sur le Galaxy Book 6. C’est une affaire de goût, mais c’est aussi la partie du châssis qu’on a sous les yeux à chaque utilisation. À ce tarif, j’aurais aimé un dessin plus soigné à cet endroit.

Clavier et pavé tactile, le grand écart

La frappe est l’une des bonnes surprises du Swift 16 AI. J’ai pris plaisir à taper dessus dès les premières utilisations, et le clavier conserve un vrai pavé numérique à droite. Sur un 16 pouces, j’aime pouvoir saisir des chiffres sans aller les chercher sur la rangée du haut. Ça paraît banal jusqu’au jour où l’on doit remplir plusieurs colonnes dans un tableur. En contrepartie, je trouve les touches un peu petites. Sur une machine aussi large, j’aurais apprécié quelques millimètres de plus pour la zone de frappe.

Le clavier conserve un pavé numérique à droite. Le pavé tactile occupe une large partie du repose-poignets. La frappe est agréable, même si les touches restent petites.

Le pavé tactile, lui, profite pleinement de la place disponible. On peut déplacer le curseur d’un bord à l’autre de l’écran avec de grands gestes, ce qui est franchement agréable sur cette diagonale. J’ai pourtant eu quelques accrocs en m’en servant. Certains clics ne donnaient pas le résultat attendu, et le pointeur réagissait parfois bizarrement à mes déplacements. Le souci revenait par moments, suffisamment pour que je le remarque pendant mes sessions. C’est dommage sur une surface aussi confortable, surtout quand on choisit justement de laisser la souris de côté.

L’écran OLED prend de la place, les reflets aussi

La dalle tactile de 16 pouces affiche 2 880 x 1 800 pixels et monte à 120 Hz. Le format 16:10 apporte un peu plus de hauteur pour lire une page ou garder quelques lignes de plus à l’écran. Sur une machine qui se prête bien au travail dans deux fenêtres côte à côte, c’est appréciable. L’OLED donne de la profondeur aux noirs, et les défilements profitent de la fréquence de rafraîchissement. Acer annonce une couverture de 100 % du DCI-P3 sur cette référence. Fiche technique Acer

La finition brillante de la dalle reflète facilement la pièce.

À l’œil, j’aurais tout de même aimé un rendu des couleurs plus juste. C’est une impression d’usage, car une couverture annoncée et la précision des couleurs sont deux choses différentes. Le défaut le plus évident reste la finition brillante. Il suffit qu’une lampe ou une fenêtre se trouve dans le mauvais axe pour que le décor se retrouve dans l’image. Sur un fond sombre, les reflets ressortent encore davantage. C’est dommage pour une dalle OLED, dont le contraste est justement l’un des principaux attraits. À choisir, j’aurais d’abord demandé à Acer de mieux maîtriser ces reflets.

Performances du Core Ultra X9 et chauffe

Cette version associe un Intel Core Ultra X9 388H à 32 Go de LPDDR5X et à un SSD de 1 To. Dans mon usage, le portable s’est montré réactif et agréable à retrouver d’une session à l’autre. Les 32 Go laissent de la marge quand on garde plusieurs applications ouvertes, tandis que le téraoctet donne de la place pour les fichiers. Le circuit graphique intégré Intel Arc B390 ouvre aussi la porte à quelques jeux. Il faudra choisir ses réglages en conséquence, notamment si l’on veut jouer à la définition native de l’écran.

La configuration réunit un Core Ultra X9 388H et un circuit graphique Intel Arc B390.

Malgré cette configuration, les performances m’ont paru bonnes sans être spectaculaires. Le châssis a tendance à chauffer dans certains scénarios, ce que j’ai remarqué alors que je l’utilisais par temps frais. J’ai eu l’impression que la machine ne tirait pas toujours tout le parti de la puce. Cela reste un ressenti, car la chaleur du châssis ne suffit pas à établir une baisse de fréquence. Mes sessions ponctuelles donnent surtout une idée du confort de la machine à l’usage. C’est un point que je garderais en tête si le Core Ultra X9 était mon principal motif d’achat.

Une connectique qui évite le hub

Le Swift 16 AI propose deux USB-A et deux USB-C Thunderbolt 4. Acer a aussi prévu une sortie HDMI, une prise casque et un lecteur microSD. C’est suffisamment complet pour brancher un écran externe et des accessoires courants sans chercher un adaptateur à chaque fois. On peut garder un port USB-C libre tout en utilisant l’autre pour la charge. Le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4 complètent l’ensemble. Pour les appels vidéo, j’apprécie aussi la présence d’un cache coulissant sur la webcam.

À gauche, une sortie HDMI, un port USB-A et deux USB-C Thunderbolt 4. À droite, le lecteur microSD, la prise casque et le second port USB-A. Un cache coulissant permet de masquer la webcam.

Le détail à surveiller concerne l’alimentation. La Fnac indique que cette référence arrive sans chargeur. Acer liste en revanche un stylet actif dans le contenu de la boîte. La machine se recharge en USB-C Power Delivery et la fiche indique une puissance maximale de 100 W. Si vous comptez réutiliser un bloc que vous avez déjà, sa puissance mérite donc un coup d’œil avant de commander. Pour un ordinateur qui approche les 2 000 €, j’aurais trouvé plus logique de pouvoir le brancher avec le nécessaire fourni.

Conclusion : que vaut l’Acer Swift 16 AI ?

J’ai bien aimé utiliser l’Acer Swift 16 AI. Son écran est grand, le clavier donne envie de taper et j’apprécie de retrouver un pavé numérique sur un portable de cette taille. La connectique permet aussi de passer facilement d’un usage nomade à un bureau équipé. Je suis moins convaincu par les choix de finition autour de la dalle. Ajoutez les reflets et les quelques erreurs du pavé tactile, et on perd une partie du confort que la fiche technique laissait espérer.

À près de 2 000 €, je le regarderais surtout si je cherchais un 16 pouces OLED avec un pavé numérique et assez de ports pour travailler sans hub. C’est une combinaison utile, et Acer la propose dans un format qui reste transportable. Si votre bureau prend beaucoup la lumière ou si vous travaillez principalement au pavé tactile, les compromis risquent de vous gêner plus souvent. C’est là que j’attendais mieux de cette configuration.

Test de l'Acer Swift 16 AI 1 999,99 € L'avis de la rédaction L’Acer Swift 16 AI offre une belle surface de travail, un clavier plaisant et assez de ports pour laisser le hub au placard. La dalle brillante et les ratés du pavé tactile se remarquent davantage que la puissance du Core Ultra X9. À ce prix, il s’adresse surtout à ceux qui veulent réunir OLED, pavé numérique et connectique complète dans un 16 pouces. Design et finition - 6.5/10 6.5/10

Clavier et pavé tactile - 7/10 7/10

Écran - 7.5/10 7.5/10

Performances et connectique - 9/10 9/10 Globalement 7.5/10 7.5/10 Pour Grand écran OLED 16:10

Frappe très agréable

Pavé numérique intégré

Pavé tactile immense

Connectique complète Contre Dalle très brillante

Pavé tactile parfois imprécis

Finition visuellement datée

Chauffe selon les usages

Chargeur non fourni chez Fnac