Test – Anker Chargeur 140W 4 ports : un concentré de puissance qui simplifie vraiment le quotidien

À force d’accumuler les ordinateurs portables, smartphones, consoles portables, écouteurs ou encore batteries externes, il devient vite compliqué de jongler avec plusieurs alimentations. C’est précisément ce problème qu’Anker souhaite résoudre avec son nouveau chargeur 140 W 4 ports.

Sur le papier, la promesse est séduisante : une puissance maximale de 140 W, trois ports USB-C, un port USB-A, la compatibilité Power Delivery 3.1, un écran couleur intégré et une technologie GaN permettant de conserver un format relativement compact malgré une puissance élevée.

Après plusieurs jours d’utilisation intensive pour alimenter un MacBook Pro, une Steam Deck, un smartphone Android, un iPhone ainsi que différents accessoires USB-C, voici mon verdict.

Une qualité de fabrication irréprochable

Comme souvent chez Anker, la première impression est excellente.

Le chargeur inspire immédiatement confiance grâce à son châssis massif parfaitement assemblé. Les plastiques sont de très bonne qualité, aucune partie ne craque sous la pression et l’ensemble donne une véritable impression de robustesse.

Malgré sa puissance de 140 W, il reste relativement compact. Bien sûr, il ne s’agit pas d’un petit chargeur destiné uniquement à un smartphone, mais lorsqu’on considère qu’il remplace facilement trois ou quatre alimentations distinctes, son encombrement devient finalement très raisonnable.

Autre point appréciable : les broches secteur sont rabattables. C’est un détail, mais il facilite énormément le transport dans un sac sans risquer d’abîmer les autres appareils.

L’esthétique est également particulièrement réussie avec un design sobre et moderne qui s’intègre facilement sur un bureau.

Un écran qui est loin d’être un simple gadget

La principale nouveauté de ce modèle est sans aucun doute son écran couleur.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il ne s’agit pas uniquement d’un élément marketing.

En permanence, l’écran affiche :

la puissance totale délivrée ;

la consommation de chaque port ;

la répartition de l’alimentation ;

la température de fonctionnement ;

différents états de fonctionnement du chargeur.

Toutes ces informations sont lisibles en un coup d’œil.

J’ai particulièrement apprécié de pouvoir vérifier immédiatement qu’un ordinateur recharge bien à pleine puissance ou qu’un smartphone négocie correctement son profil Power Delivery.

C’est le genre de fonctionnalité qui paraît anecdotique avant utilisation mais dont on ne veut plus se passer ensuite.

Trois ports USB-C et un USB-A

Anker a fait un choix intelligent concernant la connectique.

On retrouve :

2 ports USB-C capables de délivrer jusqu’à 140 W individuellement ;

1 port USB-C jusqu’à 40 W ;

1 port USB-A jusqu’à 33 W.

Cette configuration répond à pratiquement tous les usages actuels.

Durant mon test, j’ai pu alimenter simultanément :

un ordinateur portable ;

une Steam Deck ;

un smartphone ;

une batterie externe.

Le tout sans jamais avoir l’impression que le chargeur atteignait ses limites.

La répartition intelligente de la puissance fonctionne très bien. Selon les appareils branchés, Anker adapte automatiquement la puissance disponible sur chaque port afin d’exploiter au mieux les 140 W disponibles.

Des performances de premier ordre

C’est évidemment sur ce point qu’un chargeur haut de gamme est attendu.

Et il ne déçoit pas.

Mon ordinateur portable compatible USB-C PD s’est rechargé exactement comme avec son alimentation d’origine.

La Steam Deck recharge sans difficulté même pendant une session de jeu.

Les smartphones compatibles Power Delivery ou PPS profitent également de très bonnes vitesses de recharge.

L’intérêt de disposer de 140 W devient particulièrement évident lorsqu’on recharge plusieurs appareils simultanément.

Là où un chargeur classique commence rapidement à répartir une puissance insuffisante, ce modèle conserve une excellente vitesse de charge sur plusieurs appareils.

Pour un utilisateur possédant un PC portable, une tablette, un smartphone et différents accessoires USB-C, il devient rapidement le seul chargeur réellement nécessaire sur le bureau.

La technologie GaN fait la différence

Comme la majorité des chargeurs premium actuels, ce modèle utilise des composants en nitrure de gallium (GaN).

Le principal avantage est double :

un meilleur rendement énergétique ;

un encombrement réduit malgré une puissance importante.

Même lors de longues sessions de recharge, le chargeur reste parfaitement maîtrisé.

Il chauffe naturellement lorsqu’il fonctionne proche de sa puissance maximale, mais jamais au point de devenir inquiétant.

Anker intègre d’ailleurs un système de surveillance thermique intelligent capable d’ajuster automatiquement la puissance si la température devient trop importante afin de préserver la sécurité et la durée de vie du produit.

Un compagnon idéal pour le télétravail comme pour les déplacements

C’est probablement l’aspect qui m’a le plus convaincu.

Avant ce test, j’avais systématiquement plusieurs alimentations dans mon sac :

chargeur du PC ;

chargeur du téléphone ;

chargeur de la console portable.

Aujourd’hui, un seul bloc suffit.

Cela réduit le poids, simplifie énormément l’organisation et évite d’oublier un chargeur spécifique avant un déplacement.

Pour les utilisateurs qui travaillent régulièrement entre le bureau, le domicile et les déplacements professionnels, le gain de confort est réel.

Quelques limites malgré tout

Le produit est très convaincant mais il n’est évidemment pas parfait.

Son poids reste supérieur à celui d’un chargeur 65 ou 100 W classique. C’est le prix à payer pour disposer d’une telle puissance.

Son tarif le place également clairement sur le segment premium.

Enfin, lors d’une utilisation prolongée à puissance maximale, la gestion thermique peut réduire momentanément la puissance délivrée afin de maintenir une température de fonctionnement sûre. Dans un usage quotidien, cela reste toutefois rarement perceptible.

Conclusion

Anker signe ici l’un des meilleurs chargeurs USB-C que j’ai pu utiliser.

La qualité de fabrication est exemplaire, les performances sont excellentes et l’écran apporte un véritable plus au quotidien.

J’ai particulièrement apprécié la possibilité d’alimenter plusieurs appareils exigeants sans avoir à réfléchir à la répartition de la puissance.

Pour les utilisateurs possédant plusieurs appareils USB-C modernes, il remplace facilement plusieurs alimentations tout en occupant moins de place sur un bureau ou dans un sac.

Oui, son prix est supérieur à celui d’un chargeur classique, mais les prestations offertes justifient largement cet investissement si vous recherchez un chargeur unique capable de tout faire.

Au final, ce chargeur Anker 140 W devient rapidement un équipement dont il est difficile de se passer une fois adopté.

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