Test – Aspirateur SilverCrest (Lidl) : du cyclone à prix plancher

L’aspirateur balai sans fil est devenu la norme à la maison. Le souci, c’est le prix. Les références connues dépassent souvent les 300 €. Lidl arrive alors avec une autre idée. La marque propose son aspirateur cyclonique sans fil SilverCrest SHAZ 22.2 G8, référence 478842, autour de 89,99 €. La promesse est simple. On récupère un balai 2‑en‑1, une aspiration cyclonique et une brosse motorisée. Le tout à une fraction du tarif habituel. Reste une question. À ce prix, que peut‑on vraiment attendre au quotidien ?

Notre avis en bref sur l’aspirateur SilverCrest

L’aspirateur SilverCrest fait le job, sans plus. L’essentiel est là. On retrouve une aspiration cyclonique, une batterie amovible et une brosse motorisée. Cette dernière embarque même une LED, ce qui reste rare à ce prix. Le vidage se fait en un geste, d’une simple pression. L’aspiration reste correcte, mais sans rien d’incroyable. Le plastique domine, et la fixation murale à visser complique l’installation. À 89,99 €, il faut rester indulgent. Ce n’est pas le produit de l’année. Mais pour un dépannage ou une résidence secondaire, il rend bien service. Je lui mets un petit 7,5/10.

Unboxing de l’aspirateur SilverCrest

Le déballage annonce la couleur. On sent le produit pas cher, mais tout est bien rangé. Lidl cale et emballe correctement les accessoires. Rien ne dépasse, rien ne se balade dans le carton. Heureusement, tout est en plastique. Un emballage aussi léger n’aurait pas protégé des pièces plus fragiles. À ce tarif, on ne va pas se plaindre.

Dans la boîte, on trouve de quoi couvrir les usages courants. La brosse motorisée gère les sols. Un petit embout complète le nettoyage plus précis. La batterie se clipse et se retire à la main. Le bon point vient de la petite brosse à LED. Sa lumière révèle la poussière au sol. C’est le genre de détail qu’on ne voit pas souvent à ce prix.

Design et finition de l’aspirateur SilverCrest

Le design va à l’essentiel. L’aspirateur reste léger et se manie sans effort. La prise en main ne pose aucun souci. Les commandes sont simples et lisibles. On comprend l’appareil en quelques secondes. Pour un usage occasionnel, cette simplicité fait le travail.

Le tout‑plastique se voit et se sent. La finition reste basique, et la durabilité laisse un doute. Ce n’est pas un appareil qu’on imagine garder dix ans. À sa décharge, l’indice de réparabilité affiché atteint 8,4/10. On pourra donc changer une pièce plutôt que tout jeter. C’est déjà ça de pris.

Aspiration et prise en main

Au sol, l’aspirateur fait le travail sur la poussière du quotidien. Les miettes et les petites saletés partent sans problème. Il avale un grain de riz sans broncher. L’aspiration cyclonique tient donc son rang sur l’usage courant. Pour un entretien classique, on ne lui reproche rien.

Les choses se gâtent sur les débris plus lourds. L’appareil n’avale pas toujours une vis du premier coup. Un bout de carton un peu épais résiste aussi. On finit alors par le ramasser à la main. C’est un peu dommage, car l’appareil promet plus. Il faut simplement accepter cette limite d’aspiration.

Accessoires, brosse à LED et vidage

Les accessoires relèvent un peu le niveau. La brosse à LED reste la vraie bonne surprise. Sa lumière éclaire le sol devant la brosse. On repère alors la poussière qu’on ne voyait pas. Peu de concurrents proposent ça à ce prix. Quand ils le font, la qualité suit rarement. Ici, l’idée fonctionne bien.

La petite brosse à LED, les suceurs et le support mural fourni.

Le vidage suit la même logique pratique. Le réservoir cyclonique se détache facilement. Une simple pression sur un bouton ouvre la trappe. La poussière tombe alors directement à la poubelle. On garde les mains propres, sans sac à racheter. Sur ce point, l’aspirateur coche la bonne case.

Le point faible : une fixation murale contraignante

Le vrai souci concerne le rangement. L’aspirateur tient debout grâce à une fixation murale. Or, ce support se visse au mur. Il faut donc percer pour l’installer proprement. Pour un propriétaire, cela passe. Pour un locataire, c’est tout de suite plus délicat.

On aurait préféré une base posée au sol. D’autres appareils l’intègrent, et l’aspirateur tient alors seul. Cette solution coûte sûrement un peu plus cher. Mais dix à quinze euros de plus auraient valu le coup. Une version avec socle, en option, serait la bienvenue. À défaut, il faudra poser l’appareil sur un meuble.

Conclusion : que vaut l’aspirateur SilverCrest de Lidl ?

L’aspirateur cyclonique SilverCrest tient une promesse claire. Il offre l’essentiel du balai sans fil à petit prix. L’aspiration convient à l’entretien courant. La brosse à LED apporte un vrai plus. Le vidage sans sac reste simple et propre. Pour 89,99 €, il remplit le contrat de base. Il ne faut pas en attendre des miracles. Le plastique domine, et l’aspiration cale sur les gros débris. Surtout, la fixation murale à visser gêne à l’installation. Ce n’est pas le produit de l’année, et il ne cherche pas à l’être. Mais pour une résidence secondaire, un studio ou un appoint, il dépanne très bien. À ce tarif, on lui pardonne beaucoup.