Développé par un petit studio The Gentlebros, Cat Quest 2 est un ACTION-RPG édité par Pqube. Il est sorti sur pc le 24 septembre et est arrivé pile 1 mois après sur Ps4, Xbox One et Switch. Le jeu est la suite du 1er Cat Quest sortie en Août 2017.

Nos 2 héros prêts à partir à l’aventure

L’histoire

Ce 2ème opus de Cat Quest se situe dans un monde où, des chiens et des chats humanoïdes sont répartis dans deux royaumes distincts. Nos 2 héros sont les réincarnations des deux rois de chaque royaume. Leur objectif est de devoir se mettre en quête de les reconquérir et ainsi ramener la paix. Inutile de dire que la tâche ne sera pas si simple. En effet, leurs trônes sont occupés par des usurpateurs qui ne comptent pas les laisser faire. La route de nos deux héros sera semée d’embûches.

Ils devront parcourir une multitude de grottes, de plaines et d’autres endroits dangereux remplis de monstres. La carte du monde est plutôt grande, accessible rapidement et très simple d’utilisation.

La carte du monde

Le gameplay

Cat Quest 2 est un action rpg qui peut aussi bien se jouer en solo ou en coopération (local seulement, pas de jeu en ligne). On y explore les donjons et les villes en se frayant un chemin. Il nous faudra affronter des monstres pour monter en niveau. Des coffres dans lesquels vous trouverez des équipements sont disséminés un peu partout dans les donjons.

Plusieurs types d’armes sont disponibles (Épées, haches mais aussi des bâtons qui lancent des boules de feu etc…). Ces armes seront indispensables pour vaincre certains monstres. Nous avons accès également à différents sorts magiques selon notre protagoniste. Ils seront par là suite améliorables au fil du jeu. Il y a aussi différentes attaques ainsi que des esquives pour échapper aux assauts des monstres.

Les combats contre les monstres

Les commandes sont intuitives et le gameplay est très agréable et plutôt nerveux ce qui va très bien au jeu. Avec une difficulté bien dosée, les boss nécessitent un peu de préparation au niveau des équipements. Cat Quest 2 travaillera aussi pas mal les réflexes si on veut éviter la casse pendant les combats. Sans ça, il faudra s’attendre à voir l’écran de game over plusieurs fois pendant votre partie.

Graphismes et bande son

Les musiques quant à elles, collent bien à l’ambiance de Cat Quest 2. Elles sont plutôt mignonnes et assez diversifiées pour ne pas devenir répétitives et lassantes.

Les graphismes des décors nous font penser à un livre interactif. Ils collent parfaitement à l’univers et à l’ambiance du jeu. Les dialogues sont très drôles. Les textes sont en français. Il y a plein de jeux de mots assez comiques et bien pensés ce qui est plaisant.

Les dialogues du jeu sont truffés de jeu de mots humoristiques

Les fonctionnalités

Le gameplay de Cat Quest 2 au clavier/souris n’est pas des plus facile à maîtriser pour les débutants, mais avec quelques heures de jeu l’habitude s’installe. Les raccourcis du clavier sont modifiables selon votre style de jeu.

Pour ceux qui préfèrent jouer au pad, le jeu autorise les commandes à la manette. Cela rend tout de suite plus simple les manipulations pour pouvoir jouer tranquillement. Si vous jouez en collaboration, le 2ème joueur quant à lui, jouera d’office sur manette. Autant dire que le RPG est tout de suite plus amusant quand un(e) ami(e) vous rejoint.

Les habitants des royaumes seront prêts à vous aider

Le test de Cat Quest 2 ayant été réalisé sur pc cette fonctionnalité permet d’avoir un peu un aperçu de la façon de jouer sur console.

Si vous cherchez un RPG sympa pour jouer seul ou à 2 avec un(e) ami(e) et qui vous fera passez un bon moment Cat quest 2 est un petit jeu très joli, avec un bon rythme et une bande-sonore soignée. Il est disponible au prix de 14,99 euros sur toutes les plates-formes PC et consoles.

Cat Quest 2 8.1 Graphismes 9.0/10

















Bande son 8.0/10

















Jouabilité 7.5/10

















Durée de vie 8.0/10

















Points positifs Les graphismes colorés

Les combats très dynamiques

Les dialogues et jeux de mots très drôles Points négatifs Un gameplay clavier pas toujours évidents

L'absence de mode Coop en ligne

