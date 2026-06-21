Test – EPOMAKER RT82 : un clavier mécanique rétro qui ne manque pas de personnalité

EPOMAKER continue d’enchaîner les sorties et le constructeur semble avoir trouvé la formule idéale pour séduire les amateurs de claviers mécaniques. Avec son RT82, la marque mise sur un format compact 75 %, une conception gasket, une connectivité complète et surtout un petit écran LCD amovible qui apporte une véritable touche d’originalité. Après avoir découvert plusieurs modèles du fabricant ces derniers mois, j’étais particulièrement curieux de voir ce que ce RT82 avait dans le ventre.

Un design rétro particulièrement réussi

Au premier regard, l’EPOMAKER RT82 ne laisse pas indifférent. Son coloris blanc cassé rappelle immédiatement les ordinateurs des années 80 et 90. Les touches PBT au profil Cherry renforcent cette ambiance vintage, tout en offrant une excellente résistance à l’usure.

Le format 75 % permet de conserver les touches de fonction ainsi que les flèches directionnelles dans un encombrement réduit. Le clavier reste compact sans sacrifier le confort d’utilisation.

Mais la véritable originalité du RT82 réside dans son petit écran LCD de 1,14 pouce. Celui-ci prend la forme d’une mini télévision amovible qui vient se fixer magnétiquement dans l’angle supérieur droit du clavier. On peut y afficher l’heure, le niveau de batterie ou encore des GIF personnalisés, ce qui apporte une touche ludique et très originale.

Une conception pensée pour le confort

Sous sa coque ABS, le RT82 adopte une structure gasket accompagnée de plusieurs couches d’amortissement destinées à réduire les vibrations et améliorer l’acoustique. EPOMAKER a clairement travaillé l’expérience de frappe.

Le résultat est très agréable. Les frappes sont douces, avec une sonorité discrète et feutrée. Les stabilisateurs sont bien réglés et les grandes touches offrent une sensation homogène.

Le clavier est également hot-swappable. Il est donc possible de remplacer facilement les interrupteurs sans avoir recours à la soudure. Il accepte les switchs 3 et 5 broches, ce qui ouvre la porte à de nombreuses possibilités de personnalisation.

Des switchs silencieux ou plus dynamiques

EPOMAKER propose plusieurs variantes de switchs. On retrouve notamment les Sea Salt Silent V2, destinés aux utilisateurs recherchant un maximum de discrétion, ainsi que les Creamy Jade, plus classiques mais particulièrement agréables.

Ces interrupteurs sont pré-lubrifiés d’origine et offrent une frappe fluide et régulière. Pour une utilisation bureautique ou pour de longues sessions d’écriture, le confort est au rendez-vous.

Une connectivité complète

Le RT82 est un clavier tri-mode. Il peut être utilisé :

en USB-C filaire ;

via Bluetooth ;

en 2,4 GHz grâce au dongle fourni.

Cette polyvalence permet de l’utiliser aussi bien sur PC que sur Mac, tablette ou smartphone. Le Bluetooth peut mémoriser plusieurs appareils, facilitant le passage de l’un à l’autre.

Pour les joueurs, la fréquence d’interrogation atteint 1000 Hz en mode filaire et en 2,4 GHz, avec une latence particulièrement faible. Le N-Key Rollover est évidemment de la partie pour éviter toute perte de frappe lors des sessions de jeu les plus intenses.

Une autonomie confortable

Le RT82 embarque une batterie de 4000 mAh. Son autonomie varie fortement selon l’utilisation du rétroéclairage RGB et du petit écran LCD.

Avec toutes les options activées, il est possible d’atteindre environ une quinzaine d’heures d’utilisation. En désactivant l’éclairage et l’écran, l’autonomie peut dépasser les 100 heures, ce qui permet d’espacer largement les recharges.

VIA au rendez-vous

Autre excellente surprise : la compatibilité avec VIA. Les utilisateurs avancés pourront ainsi personnaliser totalement leur clavier sans avoir besoin d’un logiciel propriétaire lourd et souvent limité.

Macros, raccourcis, couches supplémentaires ou personnalisation des touches, tout est facilement configurable. C’est un véritable atout pour les passionnés de productivité ou les joueurs souhaitant optimiser leur configuration.

Ma conclusion sur l’EPOMAKER RT82

J’apprécie particulièrement la personnalité de ce RT82. Son design rétro change de ce que l’on voit habituellement sur le marché et le petit écran amovible apporte une touche amusante qui ne nuit jamais à l’expérience d’utilisation.

La qualité de frappe est excellente grâce à la structure gasket et aux nombreuses couches d’isolation sonore. La connectivité complète, la compatibilité VIA et la possibilité de remplacer les switchs renforcent encore son intérêt.

Finalement, l’EPOMAKER RT82 réussit à proposer un excellent compromis entre originalité, personnalisation et confort. Que ce soit pour travailler, écrire ou jouer, il dispose de nombreux arguments pour séduire les amateurs de claviers mécaniques.

Produit disponible sur EPOMAKER RT82 Clavier Mécanique sans Fil avec Écran, Personnalisable Via, 2.4GHz/USB-C/BT5.0, RVB, Gasket, 5 Couches d'Amortissement, Keycap PBT, Clavier Gaming Hot-Swap,QWERTY (Creamy Jade)

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