Test – Joe & Mac Retro Collection : les hommes des cavernes n’ont pas pris une ride

Massue en main, Joe et Mac reprennent du service ! Avec la Joe & Mac Retro Collection, l’éditeur français Red Art Games réunit pour la première fois les trois aventures Super Nintendo de nos hommes préhistoriques préférés. Réalisation soignée, plaisir de jeu intact et belle durée de vie : on vous dit tout dans notre test.

Au début des années 90, Data East faisait débarquer deux cavemen hirsutes dans les salles d’arcade puis sur Super Nintendo. Il n’y avait pas de Mario ni de Sonic. En effet, ici, on tape sur des dinosaures à grands coups de gourdin. Ensuite, on reprend des forces en dévorant des cuisses de mammouth. Plus de trente ans plus tard, la licence revient sur nos consoles actuelles grâce à Red Art Games. Leur campagne Kickstarter a été financée sans difficulté en 2025.

La compilation est disponible en dématériel depuis le 29 octobre 2026 sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 et PC (Steam), au prix de 19,99 €. En outre, des éditions physiques sont également prévues pour les collectionneurs. Nous l’avons testée sur Nintendo Switch 2.

Trois jeux, six versions

La compilation rassemble les trois épisodes sortis sur Super Nintendo :

Joe & Mac: Caveman Ninja , l’adaptation de l’arcade qui a tout lancé, jouable à deux en coopération ;

, l’adaptation de l’arcade qui a tout lancé, jouable à deux en coopération ; Congo’s Caper , un spin-off en solo avec un nouveau héros, plus axé plateforme ;

, un spin-off en solo avec un nouveau héros, plus axé plateforme ; Joe & Mac 2: Lost in the Tropics, une suite plus ambitieuse avec des éléments d’exploration et d’achat d’objets, également jouable à deux.

Petit bonus qui fera plaisir aux puristes : chaque jeu est proposé dans sa version occidentale et dans sa version japonaise Super Famicom, non censurée. De plus, Red Art Games a travaillé main dans la main avec G-Mode, l’actuel détenteur des droits. Cela donne à l’ensemble une vraie dimension de préservation.

Une réalisation aux petits oignons

C’est sans doute le premier bon point de cette compilation : la réalisation est très réussie. L’émulation est propre et fidèle. De plus, les sprites bien gras et colorés des années 16 bits ressortent à merveille sur nos écrans modernes. Le rendu est excellent aussi bien sur la télé qu’en mode portable sur la Switch 2. Enfin, les animations cartoon des deux cavemen n’ont rien perdu de leur charme.

Côté options d’affichage, on retrouve l’essentiel : plusieurs formats d’image, un choix de bordures décoratives et un filtre CRT optionnel pour retrouver le rendu de nos vieilles télés cathodiques. Mention spéciale à l’interface, colorée et accueillante, qui exploite joliment les illustrations d’époque. Il y a un vrai travail d’amoureux du rétro, et c’est exactement ce qu’on attend de ce genre de collection.

Toujours aussi fun, massue en main

Manette en main, la magie opère toujours. Joe & Mac, c’est de l’action-plateforme directe et sans chichis : on avance, on tape, on saute, on enchaîne les boss géants et on rigole devant l’humour préhistorique omniprésent. Le plaisir est immédiat. Par ailleurs, c’est encore meilleur à deux en coopération locale sur le premier et le troisième épisode. Cette configuration est idéale pour une session canapé entre amis ou en famille.

Les trois jeux ont chacun leur personnalité. Le premier opus reste le plus brut, avec une maniabilité un peu rigide qui trahit son âge. Congo’s Caper mise davantage sur la plateforme pure. D’autre part, Lost in the Tropics est clairement le plus riche, avec ses éléments d’exploration et ses améliorations à acheter.

Pour adoucir la difficulté parfois relâchée des jeux de l’époque, Red Art Games a ajouté les indispensables fonctions modernes : sauvegardes instantanées à tout moment et fonction de retour en arrière (rewind) pour rattraper un saut raté. Les puristes pourront s’en passer pour finir les jeux à l’ancienne. Cependant, les autres apprécieront de ne plus tout recommencer après un game over.

Une belle durée de vie

Avec trois jeux complets, chacun en deux versions, il y a de quoi faire. Boucler les trois aventures demande déjà quelques soirées. Enfin, l’envie d’y revenir en coopération ou sans utiliser le rewind prolonge nettement l’expérience.

La grosse nouveauté, c’est le mode Boss Rush, exclusif à cette compilation : on enchaîne les boss de chaque jeu les uns après les autres avec un nombre de vies limité, en essayant d’aller le plus vite possible. Un excellent ajout pour les joueurs qui connaissent déjà les jeux par cœur.

Côté bonus, on trouve aussi une galerie d’illustrations, un lecteur musical pour réécouter les thèmes d’époque et une petite expérience de « déballage » virtuel des boîtes originales en 3D. Seul petit regret : l’absence de contenus historiques, comme des interviews des développeurs ou des documents d’archive, qui auraient encore enrichi le tout.

Conclusion

La Joe & Mac Retro Collection est une très belle surprise. Red Art Games signe une compilation soignée, fidèle et généreuse, qui rend parfaitement hommage à la série de Data East. La réalisation est excellente. Le plaisir de jeu est toujours aussi intact trente ans après. Aussi, la durée de vie est largement à la hauteur de son prix de 19,99 €. Que vous soyez nostalgique des années Super Nintendo ou simplement curieux, foncez : nos deux cavemen n’ont pas pris une ride.

Résumé Joe & Mac Retro Collection réunit les trois aventures Super Nintendo de la série de Data East : Caveman Ninja, Congo’s Caper et Lost in the Tropics, chacune en version occidentale et en version japonaise non censurée. L’éditeur français Red Art Games signe une compilation très soignée, avec une émulation fidèle, un filtre CRT, des sauvegardes instantanées et une fonction rewind. Testé sur Switch 2, le jeu reste toujours aussi fun, surtout à deux en coopération. Le nouveau mode Boss Rush donne en plus une belle durée de vie à l’ensemble. Seuls bémols : le premier épisode a un peu vieilli et il n’y a pas de contenus historiques. Pour 19,99 €, c’est une compilation incontournable pour les fans de rétro. Graphisme - 8/10 8/10

Bande son - 6/10 6/10

Jouabilité - 7/10 7/10

Durée de vie - 8/10 8/10 Globalement 7.3/10 7.3/10 Pour Une réalisation très soignée et une émulation fidèle

Toujours aussi fun, surtout à deux en coopération

Trois jeux complets, en versions occidentales et japonaises

Un prix très raisonnable Contre Le premier épisode accuse un peu son âge

Pas de contenus historiques ni d’interviews des développeurs