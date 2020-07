The Climb, The Vigil… que voir au cinéma ce week-end ?

Nous sommes le vendredi et comme vous le savez, nous consacrons ce jour-là un article dévoilant les sorties cinéma de la semaine. Vous pouvez également consulter les sorties cinéma de la semaine dernière.

Découvrez dès à présent les sorties cinéma de la semaine du 29 juillet :

The Climb – la cruelle force de l’amitié

Genre : comédie dramatique

Kyle et Mike sont les meilleurs amis du monde. Malgré leur différents tempéraments, leur amitié a toujours tenu face à la dureté de la vie. Mais arrive le jour où Mike couche avec la fiancée de Kyle… Leur amitié devrait être détruite pour toujours, mais un évènement dramatique va les réunir à nouveau…

Avec : Kyle Marvin, Michael Angelo Covino, Gayle Rankin…

Hotel by the River – le nouveau film de Hong Sang-Soo

Genre : drame

Deux ans après sa sortie en Corée du Sud sort le nouveau film de Hong Sang-Soo dans les salles françaises. Un vieil homme, poète, loge gratuitement dans un hôtel situé au bord d’une rivière. Il a le sentiment que sa fin est proche et fait ainsi venir ses deux fils qu’il n’a pas vu depuis longtemps. Au même moment, une jeune femme prend une chambre dans cet hôtel après avoir été trahie par l’homme qu’elle aimait. Elle a demandé à une amie de la rejoindre dans un souhait de réconfort…

Avec : Ki Joo-bong, Kim Min-hee, Song Seon-Mi…

The Vigil – la nouvelle production Bulmhouse

Genre : épouvante-horreur

Nous sommes à New York, dans le quartier de Brooklyn. Yakov est un jeune homme ayant fui sa communauté juive orthodoxe. Sans le sou, il accepte, à contrecoeur, d’organiser la veillée funèbre d’un homme ayant appartenu à la communauté de Yakov. Seul avec ce corps dans une maison délabrée, des évènements paranormaux et de plus en plus inquiétants vont avoir lieu…

Avec : Dave Randolph-Mayhem Davis, Menashe Lustig, Malky Goldman…

Terrible Jungle – voyage dans la jungle amazonienne

Genre : comédie

Eliott est un jeune anthropologue naïf parti dans la jungle à la rencontre des Otopis, un peuple d’Amazonie. Mais n’ayant aucune nouvelles de lui depuis plusieurs semaines, sa mère Chantal de Bellabre décide de partir à sa recherche. La gendarmerie française sera là pour l’aider. Cette recherche ne sera pas de tout repos…

Avec : Catherine Deneuve, Jonathan Cohen, Vincent Dedienne…