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Timex signe une acquisition majeure et propulse Daniel Wellington

il y a 3 minutesDernière mise à jour: 4 juillet 2026
Temps de lecture 1 minute
Timex acquiert 100 % de Daniel Wellington et accélère la croissance de la marque.

Timex vient de franchir un cap marquant dans l’industrie de l’horlogerie et des bijoux. Le groupe annonce l’acquisition complète de Daniel Wellington, une marque de montres et bijoux reconnue mondialement. Cette décision stratégique vise à renforcer la croissance ainsi que l’innovation dans le secteur.

Timex rachète la totalité de Daniel Wellington : une nouvelle étape stratégique

Le groupe Timex possède désormais 100 % de Daniel Wellington, après avoir détenu d’abord 25 % du capital. Ce rachat s’inscrit dans la volonté du groupe d’accélérer le développement de la marque suédoise. L’objectif est d’assurer une évolution rapide, grâce à des investissements généreux dans la conception et le marketing.

Une collaboration fructueuse pour l’innovation et la croissance mondiale

Depuis trois ans, Timex et Daniel Wellington ont travaillé main dans la main. Ils ont collaboré pour créer de nouveaux produits, améliorer les processus et renforcer la notoriété mondiale. L’expérience a permis à Timex de constater la créativité, la qualité et le dynamisme de l’équipe Daniel Wellington.

  • Lancement de produits innovants
  • Amélioration du design
  • Amplification du rayonnement mondial

Grâce à cette intégration, des ressources supplémentaires vont soutenir la croissance de la marque, notamment à l’international.

Daniel Wellington reste distincte tout en profitant du savoir-faire Timex

Daniel Wellington va continuer à opérer de façon indépendante au sein du groupe Timex. Son design minimaliste, inspiré par le style scandinave, sera préservé. De plus, la marque bénéficiera de l’expertise Timex en distribution, en développement digital et en fabrication. Cette combinaison promet une nouvelle dynamique pour la marque, sans sacrifier son identité forte et singulière.

En conclusion, ce rachat marque une ère nouvelle pour Daniel Wellington. La marque profite d’un soutien solide tout en restant fidèle à son ADN. Grâce à Timex, elle pourra accélérer son développement et continuer à séduire les amateurs de montres et de bijoux à travers le monde. Restez attentif aux prochaines nouveautés issues de cette union stratégique.

Lisez notre dernier article tech : Pourquoi les géants de la tech influencent l’économie bien au-delà du numérique

il y a 3 minutesDernière mise à jour: 4 juillet 2026
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La rédac

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