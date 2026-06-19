Transfert de fichier sécurisé : la solution française pour que vos données ne voyagent plus à découvert

Photos de vacances, contrats, bulletins de paie, dossiers clients : nous envoyons chaque jour des fichiers de plus en plus volumineux, souvent sans nous poser la moindre question. Le souci, c’est que la plupart des services de transfert gratuits grand public misent tout sur la simplicité, au détriment de la confidentialité. Pour des documents sensibles, mieux vaut adopter un vrai transfert de fichier sécurisé, capable de protéger vos données du départ jusqu’à l’arrivée.

Un fichier envoyé en clair, c’est une carte postale

Quand vous déposez un document sur une plateforme classique, il quitte votre ordinateur en clair et transite par des serveurs sur lesquels vous n’avez aucun contrôle. Concrètement, envoyer un bilan comptable de cette façon revient à le glisser sur une carte postale : tout le monde peut le lire en chemin. Et le risque n’a rien de théorique. La CNIL a recensé 5 629 notifications de violations de données en 2024, en hausse de 20 %, tandis que la fraude au virement a bondi de 93 % en un an selon cybermalveillance.gouv.fr. En cas de fuite, une entreprise ne dispose que de 72 heures pour la déclarer à la CNIL.

La parade : chiffrer le fichier avant de l’envoyer

La bonne pratique tient en un mot : le chiffrement. Plutôt que d’expédier un fichier volumineux à découvert, une solution comme BlueFiles le place dans une enveloppe scellée que seul le destinataire peut ouvrir. Éditée par la société française Forecomm, elle repose sur une architecture Zero Knowledge : le fichier est chiffré directement sur votre poste, avant le moindre envoi, avec un chiffrement de bout en bout en AES 256 bits. Les serveurs ne voient jamais son contenu, et l’accès est protégé par un code à usage unique, jamais par un simple SMS jugé trop vulnérable.

En pratique, rien de plus simple. Vous sélectionnez votre fichier, même volumineux, vous indiquez le destinataire, et la solution génère un lien protégé. Votre correspondant reçoit une notification, saisit son code d’accès à usage unique, puis télécharge le document en toute sécurité. Vous gardez la main à chaque étape : vous voyez qui a ouvert le fichier et vous pouvez révoquer un accès à tout moment. Plus besoin de glisser un mot de passe dans un e-mail séparé ni d’espérer que personne n’intercepte votre envoi en chemin.

Une sécurité de haut niveau, sans la complexité

Sécurité ne rime pas forcément avec prise de tête. BlueFiles s’intègre directement dans Outlook : partager un fichier protégé devient aussi simple que joindre une pièce à un e-mail. La solution avance par ailleurs de vraies garanties : un Visa de sécurité de l’ANSSI pour le logiciel et un hébergement en France qualifié SecNumCloud, à l’abri des législations extra-européennes. De quoi envoyer vos documents les plus sensibles l’esprit tranquille. Car au fond, vos données devraient rester vos données, et personne ne devrait y accéder à part vous.