Fairphone : Une surprenante update caméra Éco-Tech

Fairphone relance un défi à l’industrie avec une mise à jour majeure de l’appareil photo sur le Fairphone 4. Cette mise à jour logicielle améliore l’expérience de l’imagerie mobile grâce aux retours des utilisateurs.

Quatre améliorations significatives

La mise à jour de l’appareil photo de Fairphone accélère la première prise de vue de 230 % et améliore l’autofocus. Optimisation de la prise de vue en faible luminosité pour plus de contraste et de détails, notamment en mode Super Night. Fairphone a optimisé les réglages de l’appareil photo pour améliorer les photos et les vidéos grâce à l’IA. Fairphone a amélioré la stabilisation électronique de l’image en vidéo sur les deux caméras principales et ultra-larges.

Les mises à jour logicielles prolongent l’utilisation des smartphones Fairphone au-delà de la durée moyenne.

Un investissement pour la satisfaction client

Agnès Crepet, responsable de la longévité des smartphones chez Fairphone, affirme que cette mise à jour constitue une grande avancée. Les retours clients guident les améliorations, avec un investissement financier important, surtout pour la mise à jour de l’appareil photo.

Avec cette mise à jour, Fairphone vise à prolonger la durée d’utilisation des téléphones au-delà des attentes initiales des clients. Ils offrent également une réduction de prix et une garantie initiale de cinq ans pour inciter les utilisateurs à opter pour un smartphone plus durable et respectueux de l’environnement.

Les clients actuels du Fairphone 4 peuvent bénéficier gratuitement de cette mise à jour de l’appareil photo. Les nouveaux clients seront également invités à télécharger et à installer cette mise à jour gratuite lors de la configuration initiale de leur téléphone.

N’attendez plus pour rejoindre la communauté Fairphone et bénéficier d’un smartphone de qualité, durable et respectueux de l’environnement. Partagez cet article pour faire découvrir à vos proches cette mise à jour innovante !