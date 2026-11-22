TUTO – Comment désactiver Copilot sur Windows 11 : le guide pour reprendre le contrôle de son PC

Depuis son intégration à Windows 11, Copilot s’est progressivement imposé dans l’environnement de Microsoft. Cet assistant basé sur l’intelligence artificielle peut faciliter certaines tâches. Pourtant, tout le monde n’a pas envie de l’utiliser au quotidien. Certains préfèrent conserver un système léger, d’autres souhaitent limiter la présence des fonctionnalités d’IA sur leur ordinateur. Bonne nouvelle, il est possible de masquer Copilot, de désinstaller son application ou d’essayer de bloquer son intégration au système. Mais attention, ces opérations ne produisent pas toutes le même résultat. Voici comment procéder, étape par étape, pour désactiver Copilot sur Windows 11 et éviter qu’il ne vous dérange.

Pourquoi vouloir désactiver Copilot sur Windows 11 ?

Copilot est l’assistant IA de Microsoft. Il peut notamment répondre à des questions et aider l’utilisateur dans différentes tâches. Son intégration à Windows 11 vise à rendre certaines interactions plus simples et plus rapides.

Cependant, cette présence permanente ne convient pas à tous les profils. Certains utilisateurs n’ont tout simplement pas besoin de cet assistant. D’autres préfèrent limiter les fonctionnalités connectées ou garder une interface Windows aussi épurée que possible.

Il faut toutefois distinguer trois opérations : masquer Copilot, supprimer son application et bloquer certaines fonctions liées à son intégration. Selon votre version de Windows 11, la méthode à privilégier peut changer.

Vous souhaitez simplement faire disparaître l’icône de Copilot sans supprimer l’application ? Windows 11 propose une option directement dans ses paramètres. C’est la solution la plus simple et la moins contraignante.

Tout d’abord, ouvrez les Paramètres de Windows avec le raccourci Windows + I. Puis, rendez-vous ensuite dans Personnalisation, et dans la rubrique Barre des tâches. Ensuite, repérez l’option associée à Copilot et désactivez-la lorsqu’elle est disponible.

L’icône disparaît alors de la barre des tâches. Attention, cette manipulation ne désinstalle pas Copilot. L’application reste présente sur l’ordinateur et peut toujours être accessible autrement. Cette solution convient donc surtout aux personnes qui souhaitent retrouver une interface plus discrète.

Depuis Windows 11 24H2, Copilot fonctionne comme une application classique. Il est donc possible de le désinstaller directement, sans passer par l’Éditeur du Registre. C’est généralement la méthode à privilégier si vous souhaitez supprimer l’application.

Pour commencer, ouvrez les Paramètres, puis sélectionnez Applications et Applications installées. Recherchez Copilot dans la liste des logiciels présents sur votre ordinateur. Cliquez sur les trois petits points situés à côté de son nom, puis choisissez Désinstaller.

Windows lance alors la suppression de l’application. Cette opération retire également son icône de la barre des tâches. Toutefois, gardez à l’esprit qu’une importante mise à jour du système peut parfois entraîner sa réinstallation. Il faudra alors vérifier à nouveau les applications installées.

Si vous utilisez une version de Windows compatible avec l’ancienne stratégie de désactivation, vous pouvez également passer par le Registre. Cette méthode demande davantage de précautions. Une modification incorrecte peut perturber certains paramètres de Windows.

Commencez par créer un point de restauration ou sauvegarder le Registre. Appuyez ensuite sur Windows + R, saisissez regedit, puis validez. Autorisez l’ouverture de l’Éditeur du Registre si Windows vous le demande.

Accédez ensuite au chemin HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows. Créez une nouvelle clé appelée WindowsCopilot. Dans cette clé, ajoutez une valeur DWORD 32 bits nommée TurnOffWindowsCopilot. Ouvrez cette valeur et définissez ses données sur 1. Fermez l’éditeur et redémarrez votre ordinateur.

Cette configuration concerne le compte utilisateur actuel. Pour appliquer le même réglage à tous les comptes du PC, la clé correspondante se trouve sous HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsCopilot.

Attention, cette stratégie est considérée comme ancienne par Microsoft. Son fonctionnement dépend donc de la version de Windows et peut évoluer avec les prochaines mises à jour. Elle ne garantit pas la suppression de toutes les applications Copilot.

Copilot revient après une mise à jour : que faire ?

Vous avez désinstallé Copilot, mais vous le retrouvez après une mise à jour de Windows ? Ce comportement peut arriver lorsque le système réinstalle certaines applications. Dans ce cas, commencez par vérifier la liste des applications installées et répétez la désinstallation si nécessaire.

Des utilitaires tiers comme RemoveWindowsAI proposent également des fonctions de nettoyage plus poussées. Certains peuvent bloquer la réinstallation de composants liés à l’intelligence artificielle. Toutefois, ces outils modifient des éléments du système. Vérifiez leur provenance, leur compatibilité et les changements qu’ils appliquent avant toute utilisation.

Quelle méthode choisir pour désactiver Copilot ?

Tout dépend de votre objectif. Si vous souhaitez simplement ne plus voir l’icône, la personnalisation de la barre des tâches suffit. Si vous voulez supprimer l’application, privilégiez sa désinstallation depuis les paramètres de Windows 11 24H2 ou d’une version ultérieure.

Enfin, la modification du Registre concerne une ancienne méthode de blocage. Elle peut être utile dans certains environnements compatibles, mais ne constitue pas une solution universelle pour toutes les versions de Windows.

L’essentiel est donc de choisir la méthode adaptée à votre système et de vérifier le résultat après chaque mise à jour.

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