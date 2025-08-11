TvOS 26 : ce que la bêta publique révèle sur l’avenir de l’Apple TV

Apple vient de lancer la bêta publique de tvOS 26. Cette mise à jour prépare le terrain pour une expérience Apple TV plus immersive, plus personnalisée et plus connectée. Disponible dès maintenant pour les modèles Apple TV HD et Apple TV 4K, cette version expérimentale introduit plusieurs nouveautés et améliorations. Voici un tour d’horizon des changements à découvrir avant la sortie officielle prévue cet automne.

Un nouveau design avec l’effet Liquid Glass

tvOS 26 adopte le style Liquid Glass, déjà présent dans les autres systèmes Apple. Ce nouvel effet visuel donne une impression de profondeur et de transparence, avec des reflets subtils qui réagissent à la lumière.

Le centre de contrôle devient plus élégant, les boutons se fondent dans le contenu en cours de lecture, et le dock scintille légèrement sur les bords. Ces détails sont particulièrement visibles sur les téléviseurs OLED, où le contraste met en valeur les effets.

Ce changement esthétique ne transforme pas radicalement l’interface. Cependant, il apporte une touche de modernité et d’unité à l’ensemble du système. Apple cherche à créer une cohérence visuelle entre ses appareils, tout en renforçant le caractère premium de l’Apple TV.

Une refonte de l’application Apple TV

L’application Apple TV bénéficie elle aussi d’un nouveau look. En effet, les affiches des films et séries passent du format paysage au format portrait, ce qui donne un aspect plus cinématographique à l’interface. Ce changement permet aussi d’afficher plus de contenus par ligne, facilitant la navigation dans les catalogues de streaming.

La file d’attente « À suivre » est désormais présentée sous forme de cartes intégrées, avec des informations comme le temps de lecture restant et une description du contenu. Les classements des dix meilleurs programmes sont mis en valeur par des effets visuels plus soignés.

Apple Music Sing devient une vraie expérience de karaoké

tvOS 26 transforme Apple Music Sing en une véritable plateforme de karaoké. Il est désormais possible de connecter des iPhone à l’Apple TV pour les utiliser comme micros sans fil. Les voix sont diffusées en temps réel sur le téléviseur, superposées à la musique de fond. Cette fonctionnalité rend les soirées entre amis plus interactives et amusantes.

Depuis l’iPhone, on peut aussi ajouter des chansons à la file d’attente, réagir avec des emojis ou modifier sa voix avec des effets ludiques. Les paroles affichées à l’écran incluent désormais des traductions et des guides de prononciation pour les chansons étrangères.

Une gestion des profils plus fluide

Changer de profil utilisateur sur Apple TV devient plus simple avec tvOS 26. Lorsqu’un appareil sort du mode veille, un sélecteur de compte s’affiche automatiquement, permettant à chaque membre de la famille de choisir son profil. Cela évite les erreurs de lecture ou les recommandations mal ciblées, et rend l’usage plus personnel.

Malheureusement, cette fonctionnalité reste limitée par le manque de compatibilité des applications tierces. La plupart des services de streaming ne prennent pas encore en charge les profils système d’Apple TV.

Des écrans de veille plus personnalisables

tvOS 26 enrichit les écrans de veille Aerials avec de nouveaux paysages filmés en Inde. Les utilisateurs peuvent désormais choisir les vidéos qu’ils souhaitent voir ou exclure certaines scènes du cycle. Cette personnalisation permet d’adapter l’ambiance visuelle à ses goûts ou à son environnement.

En offrant plus de contrôle sur ces éléments, Apple renforce le caractère personnel de son boîtier multimédia.

Une meilleure prise en charge des appels et des notifications

tvOS 26 améliore l’intégration des appels FaceTime et des notifications audio. Lorsqu’un appel arrive, le téléviseur affiche le poster de contact de l’appelant, avec la possibilité d’activer les sous-titres en direct dans plusieurs langues. Cela facilite les conversations dans des environnements bruyants ou multilingues.

Les notifications d’appels téléphoniques et FaceTime s’affichent désormais pour l’utilisateur actif, avec la possibilité de répondre directement via les HomePods ou l’iPhone connecté. Cette fluidité renforce le rôle de l’Apple TV comme centre de communication domestique, en plus de ses fonctions de divertissement.

Une compatibilité élargie avec les enceintes AirPlay

tvOS 26 permet enfin de définir une enceinte AirPlay 2 comme sortie audio permanente. Jusqu’à présent, cette option était réservée aux HomePods. Désormais, les utilisateurs peuvent choisir n’importe quelle enceinte compatible pour diffuser le son de l’Apple TV, sans avoir à reconnecter l’appareil à chaque fois.

Cette amélioration est particulièrement utile pour ceux qui ont investi dans des systèmes audio tiers. Elle rend l’Apple TV plus flexible et plus ouverte, tout en conservant la qualité sonore et la stabilité de la connexion. Apple répond ainsi à une demande fréquente des utilisateurs, en simplifiant la configuration audio.

Par ailleurs, voici toutes les informations utiles à connaître sur iOS 26 bêta 1.