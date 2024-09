Veeva Vault CRM améliore la coordination des équipes ventes et services

Veeva Systems vient de lancer son nouveau Vault CRM Service Center. Cette solution innovante unifie les ventes et les services pour les entreprises des sciences de la vie. Avec ce centre, les équipes peuvent travailler de manière plus coordonnée, en utilisant les mêmes données et processus.

Veeva Vault CRM Service Center : fonctionnalités clés

Le Vault CRM Service Center comprend des outils avancés pour gérer les interactions clients. Cette plateforme permet la gestion des cas, les appels vidéo, et intègre la téléphonie. Elle comprend également des fonctionnalités spécifiques aux sciences de la vie, comme le consentement et l’échantillonnage. L’intégration de Microsoft 365 facilite la collaboration en temps réel, notamment via Microsoft Teams et OneNote. Toutes les données sont capturées dans Vault CRM, garantissant une productivité accrue.

Unification des ventes et services : avantages clients

La nouvelle suite Vault CRM permet de supprimer les silos entre les équipes de vente, marketing, et services. Les équipes travaillent à partir des mêmes données clients et préfèrent les mêmes processus clés. Ainsi, la coordination des campagnes de sensibilisation est améliorée et les équipes partagent les mêmes préférences de communication clients. Cette solution permet aussi de mieux gérer la complexité des médicaments, des modèles de mise sur le marché, et des parties prenantes.

Intégration de Microsoft 365 pour une productivité accrue

Grâce à l’intégration de Microsoft 365, les utilisateurs de Vault CRM bénéficient d’un outil puissant. Ils peuvent collaborer plus efficacement sur les dossiers, en temps réel, dans Microsoft Teams et OneNote. Cela permet de conserver toutes les données dans une seule plateforme sécurisée. Cette intégration favorise une productivité accrue, tout en assurant la conformité avec les normes industrielles.

Le lancement de Veeva Vault CRM souligne l’engagement de Veeva pour l’innovation et la réussite client. La nouvelle solution unifie les ventes, le marketing, et les services, garantissant une expérience client optimale. De plus, l’intégration de Microsoft 365 améliore la productivité et facilite la collaboration. Veeva continue ainsi de répondre aux besoins croissants des entreprises des sciences de la vie, leur offrant des outils adaptés aux défis actuels.

