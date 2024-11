5 raisons de jouer (ou pas) à Nintendo World Championships : NES Edition

Le Nintendo World Championships: NES Edition sur Nintendo Switch est bien plus qu’un simple hommage aux classiques de la NES. Il évoque une époque où les premières compétitions de jeux vidéo, prémices de l’e-sport, prenaient forme. Accessible à un prix attractif, il propose une immersion dans l’histoire du gaming tout en offrant des défis compétitifs captivants. Cependant, vaut-il vraiment le coup ? Voici cinq raisons d’y jouer (ou pas).

Raison 1 (Pour) : Nintendo World Championships: NES Edition, un hommage à l’origine de l’e-sport

En 1990, Nintendo a créé un précédent dans l’industrie vidéoludique avec son Nintendo World Championships. Qui est considéré aujourd’hui comme l’un des premiers grands événements compétitifs de jeux vidéo. À une époque où l’e-sport n’était qu’un concept naissant. Des milliers de joueurs se sont affrontés dans des centres commerciaux pour atteindre la finale. Nintendo World Championships: NES Edition recrée cette atmosphère unique en vous plongeant dans une série de défis sur les classiques de la NES comme Super Mario Bros, Tetris ou encore The Legend of Zelda.

Ces tournois étaient une vitrine pour les meilleures compétences de l’époque, et ce titre essaie de capturer cette essence avec ses défis chronométrés, où chaque seconde compte. Ce n’est pas simplement un voyage dans le passé ; c’est une compétition active qui demande de la maîtrise et de la rapidité, comme si vous étiez sur la scène d’un tournoi en 1990. Pour les joueurs nostalgiques, ce jeu vous permet de revivre cette époque de l’e-sport tout en montrant vos compétences actuelles.

La dimension historique ne peut être ignorée. Ce jeu est plus qu’un simple produit rétro. Il fait écho à une époque où les jeux vidéo passaient d’un simple loisir à un phénomène compétitif. Pour ceux qui souhaitent revivre ces premiers moments de l’e-sport et se replonger dans des mécaniques de jeu classiques, cette édition est un trésor à ne pas manquer. Le contexte compétitif vous immerge directement dans cette tension d’époque où chaque joueur voulait être couronné champion, et cela renforce l’immersion tout au long des parties.

Raison 2 (Pour) : Un prix accessible pour une expérience rétro complète

Proposé à environ 30 euros, Nintendo World Championships: NES Edition est loin d’être un titre coûteux, surtout si l’on considère tout ce qu’il offre. Pour ce tarif, vous accédez à une gamme de défis compétitifs. Dans un marché où les remakes et remasters sont souvent vendus à prix fort. Cette édition se distingue par son accessibilité financière, ce qui en fait une option attrayante pour les collectionneurs et les fans de jeux rétro.

Ce prix abordable le rend aussi accessible à un large public. Y compris ceux qui n’ont peut-être pas connu la NES à l’époque. Il offre une expérience de jeu immédiate, parfaite pour des sessions courtes ou des soirées entre amis, sans demander des dizaines d’heures d’investissement. Comparé à d’autres titres rétro parfois plus chers, cette version vous donne la possibilité de vous plonger directement dans l’univers des jeux vidéo des années 80 sans casser votre tirelire.

Raison 3 (Pour) : Nintendo World Championships: NES Edition, un multijoueur local idéal pour des soirées conviviales

Le multijoueur local est l’un des points forts indéniables de cette édition. Avec la possibilité d’accueillir jusqu’à huit joueurs sur un seul écran, c’est le jeu parfait pour des soirées entre amis ou en famille. Contrairement à de nombreux jeux modernes qui privilégient les modes en ligne. Nintendo World Championships: NES Edition mise sur une expérience locale, et le résultat est tout simplement jouissif. Rien ne vaut l’adrénaline de voir ses amis essayer de battre votre score, tout en partageant le même canapé.

Le mode multijoueur fait appel à la simplicité des jeux NES, avec des commandes faciles à prendre en main. Cela permet à tout le monde, même ceux qui n’ont jamais touché une manette NES, de se lancer rapidement dans la compétition. Vous n’aurez pas besoin de passer des heures à expliquer les mécaniques. Le jeu est intuitif et accessible, rendant chaque partie rapide et fun. Cela en fait une option idéale pour les soirées où vous voulez simplement jouer sans prise de tête.

En plus de la simplicité des commandes, le plaisir de la compétition est palpable. Voir vos amis s’acharner pour battre vos temps, tout en essayant de surmonter leurs propres erreurs, ajoute une dimension hilarante et intense à chaque session. Que vous soyez un joueur occasionnel ou un compétiteur acharné, le mode multijoueur apporte une profondeur à ce titre qui vous garantira des soirées inoubliables

Raison 4 (Contre) : Un contenu en ligne limité

Le contenu en ligne de Nintendo World Championships: NES Edition est peut-être son talon d’Achille, mais il reste une option intéressante pour ceux qui aiment se mesurer aux autres joueurs à travers le monde. Le jeu propose des tournois hebdomadaires et des défis de survie, où l’objectif est de battre les meilleurs temps des autres joueurs dans des conditions de jeu précises.

Screenshot

Cependant, le contenu en ligne reste assez limité. Seuls quelques défis sont proposés chaque semaine. Ils ne suffisent pas toujours à renouveler l’expérience pour les joueurs les plus assidus. Une fois que vous avez terminé quelques sessions. L’envie de continuer peut s’atténuer, surtout si vous ne faites pas partie des amateurs de scoring pur et dur. En revanche, pour les adeptes du speedrun et du scoring, ces tournois hebdomadaires peuvent offrir un défi captivant. Ils vous poussent à optimiser chaque mouvement et à atteindre la perfection dans l’exécution des niveaux.

Cela dit, le contenu en ligne pourrait gagner à être plus varié. Si Nintendo décidait d’ajouter de nouveaux défis ou de nouvelles variations de niveaux. Cela renforcerait l’attrait du jeu sur le long terme.

Raison 5 (Contre) : Un gameplay qui peut devenir répétitif sur le long terme

Le principal défaut de Nintendo World Championships: NES Edition est sa répétitivité. Si les premières heures sont passionnantes, avec le plaisir de redécouvrir les jeux NES et de battre ses propres records. L’enthousiasme peut retomber assez vite, notamment en mode solo. Une fois que vous avez maîtrisé les quelques niveaux disponibles. Il n’y a pas vraiment de nouveaux contenus pour renouveler l’expérience. Cela peut être particulièrement frustrant pour ceux qui recherchent une diversité de gameplay ou des modes supplémentaires.

Le jeu repose beaucoup sur le scoring et le speedrun, ce qui peut plaire aux joueurs qui aiment perfectionner leurs performances. Mais pour les autres, le manque de variété dans les défis risque de devenir lassant. Les mêmes niveaux se répètent, et même les tournois hebdomadaires ne parviennent pas toujours à compenser cette monotonie. Si vous n’êtes pas un passionné du chronomètre et des compétitions pour battre des records, ce jeu pourrait perdre son attrait rapidement.

Pour les joueurs qui aiment relever des défis toujours plus difficiles, le jeu peut quand même offrir de nombreuses heures de plaisir. Mais pour les autres, la rejouabilité est limitée, surtout en l’absence de contenus additionnels ou de nouveaux modes de jeu à explorer. Il s’agit donc d’un titre à savourer par petites doses, sans trop attendre de profondeur à long terme.