Stellar Blade sur PS5 est le titre qui excite toute la gameosphère ! Action non-stop, space opéra à la sauce coréenne, graphisme renversant, sexy et violent, bref, tout ce qu’il faut pour une sorte de Kill Bill spatial boosté à l’adrénaline. La démo en a fait fantasmer plus d’un, dont nous. Voyons maintenant si ce jeu est aussi jouissif qu’espéré.

5 raisons de jouer (ou pas) à Stellar Blade

Raison 1 (Pour) : Un système de combat dynamique et technique

Le système de combat de Stellar Blade offrant une complexité peu commune dans les jeux d’action actuels. Inspiré par des titres réputés tels que Ninja Gaiden et les Souls-likes, il exige des réflexes précis et une planification rigoureuse. L’absence de frames d’invincibilité durant les esquives impose une stratégie de combat plus réfléchie. Les attaques spéciales nécessitent un timing exact pour maximiser leur effet, enrichissant ainsi la dynamique de combat.

Ce système se voit compléter par un large éventail d’armes et de styles de combat, personnalisables selon les préférences des joueurs. Chaque arme offre des mouvements uniques, améliorables et personnalisables tout au long du jeu, permettant aux joueurs de façonner leur style de jeu. En outre, un système de compétences évolutif permet aux joueurs de débloquer de nouvelles capacités et de renforcer leurs attaques à mesure qu’ils avancent. Ces aspects contribuent à un sentiment de progression constante et d’accomplissement personnel, rendant chaque affrontement d’autant plus gratifiant. Toutefois, les néophytes ou joueurs occasionnels risquent de le trouver difficile à mettre en œuvre.

Raison 2 (Pour) : Des ennemis variés et des boss impressionnants

Stellar Blade offre un univers peuplé d’ennemis diversifiés, chacun conçu pour offrir un challenge distinct. Des créatures errantes aux titans qui servent de boss, le jeu met constamment les capacités des joueurs à l’épreuve. Les boss de Stellar Blade se distinguent non seulement par leur design artistique, mais aussi par leurs modèles d’attaque élaborés. Ces confrontations sont des tests ultimes de compétence, exigeant une maîtrise complète du système de combat pour triompher.

Chaque ennemi dans Stellar Blade a des vulnérabilités spécifiques. Ces faiblesses doivent être identifiées et exploitées pour progresser. Les affrontements avec les boss, à la fois grandioses et spectaculaires, sont essentiels. Ils marquent souvent des tournants décisifs dans l’expérience de jeu. De plus, l’intelligence artificielle des ennemis est conçue pour s’adapter aux stratégies des joueurs. Ce qui n’évitera pas une certaine répétitivité à certains moments.

Raison 3 (Pour) : La qualité graphique et la modélisation 3D :

La qualité visuelle de Stellar Blade est un atout indéniable. Le jeu séduit par ses graphismes finement détaillés et sa modélisation 3D de pointe. Il immerge les joueurs dans un univers fictif captivant. Les environnements du jeu sont variés, allant de cités en ruines à des forêts luxuriantes. Chaque profite d’une attention méticuleuse aux détails, enrichissant l’expérience visuelle.

Le design des personnages, et en particulier celui du personnage principal, Eve, est remarquablement réalisé. Eve est animée avec une fluidité qui reflète une gamme d’émotions variée. Autant pour les mouvement et soyons clair la modélisation relief typiquement asiatique, ici coréen. Les créatures rencontrées mêlent éléments horrifiques et fantastiques, les rendant à la fois effrayantes et fascinantes.

Raison 4 (Contre) : Une bon scénario mais un brin léger

Bien que Stellar Blade se distingue par ses aspects techniques et son gameplay, le scénario peut laisser certains joueurs sur leur faim. Ceux en quête d’une expérience narrative profonde et immersive pourraient être déçus. Le récit, centré sur le personnage d’Eve et son périple dans un monde post-apocalyptique, tend à être plutôt superficiel.

Il fournit juste assez de contexte pour soutenir le gameplay, sans s’attarder sur les thèmes ou le développement des personnages. Les dialogues, quoique bien écrits, sont généralement succincts. Ils ne permettent pas d’explorer en profondeur les relations entre les personnages ni de développer leur histoire personnelle de manière significative.

Raison 5 (Pour) : Une courbe d’apprentissage abrupte

Le système de combat de Stellar Blade peut être intimidant pour les nouveaux joueurs ou ceux moins familiers avec les jeux d’action exigeants. La précision requise pour esquiver, contrer et utiliser efficacement les compétences spéciales peut être un obstacle, particulièrement durant les premières heures de jeu. Le jeu ne ménage pas ses joueurs, punissant sévèrement les erreurs et exigeant plusieurs tentatives pour vaincre les boss.

Cette difficulté peut être perçue comme une barrière élevée à l’entrée, décourageant surtout dans les premières étapes du jeu. Alors que certains joueurs apprécient ce type de challenge, d’autres peuvent se sentir frustrés et découragés par l’apparente rigueur de certains combats, ce qui peut conduire à une expérience moins enrichissante. Surtout que vers la fin du jeu, la difficulté explose ce qui peut réduire le plaisir

