Adobe Acrobat se réinvente avec l’IA

Adobe continue d’intégrer l’intelligence artificielle dans ses logiciels phares. Après avoir lancé Acrobat Studio et PDF Spaces en 2025, l’entreprise ajoute aujourd’hui de nouvelles fonctionnalités à Acrobat, Acrobat Studio et Adobe Express. L’objectif est de rendre le PDF plus interactif et plus utile dans un monde où la productivité et la création de contenu passent par des formats variés.

Grâce à ces nouveautés, les utilisateurs peuvent désormais demander à l’assistant IA d’Adobe de générer automatiquement une présentation à partir de leurs documents. Le logiciel crée d’abord un plan, puis le transforme en diapositives prêtes à être utilisées. Cette approche simplifie la préparation de réunions ou de cours, en réduisant le temps nécessaire pour concevoir un support visuel.

Adobe Acrobat propose des présentations générées en quelques secondes

La nouvelle fonction de génération de présentations repose sur l’analyse des documents ajoutés dans un PDF Space. L’IA identifie les points clés et les organise sous forme de plan. Ensuite, elle produit des diapositives structurées, avec titres et contenus adaptés. Cette automatisation permet de transformer rapidement un rapport ou un dossier en support visuel clair et professionnel.

Pour les entreprises, cette innovation représente un gain de temps considérable. Les équipes peuvent se concentrer sur le contenu et la stratégie, plutôt que sur la mise en page. Les enseignants et les formateurs y trouvent aussi un outil pratique pour créer des cours interactifs à partir de simples documents PDF. Adobe positionne ainsi Acrobat comme un allié incontournable pour la productivité et la communication.

Des podcasts audio directement depuis vos PDF

Autre nouveauté marquante : la possibilité de générer des podcasts audio à partir de documents. Plus précisément, l’assistant IA lit le contenu et le transforme en narration fluide. Les utilisateurs peuvent ainsi écouter leurs fichiers au lieu de les lire, ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour l’accessibilité et la mobilité.

Cette fonction est particulièrement utile pour les professionnels en déplacement ou les personnes malvoyantes. Elle permet de consommer l’information autrement, en adaptant le format aux besoins de chacun. Adobe mise sur cette diversification pour rendre le PDF plus vivant et plus inclusif. En combinant texte, image et audio, Acrobat devient un outil polyvalent qui dépasse largement son rôle initial de lecteur de fichiers.