air up met la France à l’honneur avec une collection limitée « Everyone Plays » et un bundle estival plein de fraîcheur

À l’occasion de la belle saison et de l’engouement autour du football, air up dévoile une nouvelle collection en édition limitée. Celle-ci devrait séduire aussi bien les amateurs de sport que les utilisateurs de ses célèbres gourdes parfumées. Baptisée Everyone Plays, cette gamme met à l’honneur plusieurs pays à travers des designs exclusifs. Par exemple, il y a une superbe édition aux couleurs de la France. La marque en profite également pour lancer un bundle spécial été. Elle propose aussi un pack de Pods inédits afin d’accompagner les utilisateurs tout au long de la période estivale.

Le produit phare de cette nouvelle collection est sans conteste la Click Bottle 600 ml Everyone Plays France – Limited Edition. Imaginée par l’artiste Gabriel Holzner, cette gourde arbore un design panoramique à 360° mêlant le bleu, le blanc et le rouge dans un style graphique moderne et dynamique. L’objectif est clair : célébrer l’esprit collectif du sport. Par ailleurs, il s’agit aussi de proposer un objet du quotidien particulièrement élégant.

Comme les autres modèles Click, cette bouteille de 600 ml est fabriquée en Tritan, un matériau léger, robuste et sans BPA. Elle bénéficie d’un système d’ouverture à une main particulièrement pratique. Sa conception est parfaitement étanche et elle est compatible avec le lave-vaisselle. De plus, elle est compacte. Elle trouve facilement sa place dans un sac de sport, un sac à dos ou un porte-gobelet de voiture. C’est pourquoi elle en fait une excellente compagne pour les déplacements quotidiens.

Cette édition française s’intègre dans une collection regroupant plusieurs pays, chacun disposant de son identité visuelle propre. air up souhaite ainsi rappeler que le sport est un langage universel capable de rassembler les cultures. Par ailleurs, la marque veut donner envie aux collectionneurs de réunir les différents modèles proposés en série limitée.

Pour accompagner cette sortie, la marque commercialise également le Coffret Sunset Mix. Il s’agit d’un pack pensé pour profiter pleinement des journées ensoleillées. Cette offre rassemble une gourde air up et une généreuse sélection de Pods afin de varier les plaisirs durant tout l’été. L’idée est de permettre aux nouveaux utilisateurs de découvrir plusieurs saveurs. Mais elle vise aussi à offrir aux habitués un assortiment particulièrement complet pour renouveler leur expérience.

Le principe d’air up reste toujours aussi original. Grâce à sa technologie Scentast, les Pods diffusent uniquement des arômes lorsque l’on boit. Le cerveau associe alors cette odeur à une sensation gustative, alors que l’eau reste totalement nature. Aucun sucre, aucun colorant ni édulcorant ne sont ajoutés dans la bouteille. Chaque Pod permet de parfumer jusqu’à cinq litres d’eau, offrant ainsi une alternative originale aux boissons sucrées traditionnelles.

La collection s’accompagne également d’un nouveau pack de trois Pods Everyone Plays France. Ces Pods viennent compléter la bouteille aux couleurs tricolores. Ils permettent de prolonger l’expérience avec plusieurs saveurs spécialement réunies pour cette édition. Aussi, ils constituent une excellente idée pour personnaliser une gourde existante ou renouveler facilement son stock de recharges.

Avec cette nouvelle collection, air up réussit une nouvelle fois à mêler design, lifestyle et innovation. L’édition française bénéficie d’une identité visuelle particulièrement réussie. Le bundle estival permet de découvrir un large éventail de saveurs dès l’ouverture de la boîte. Les utilisateurs déjà convaincus par le concept y trouveront une nouvelle occasion d’enrichir leur collection. Quant aux curieux, ils disposent d’un excellent point d’entrée pour découvrir cette façon originale de boire davantage d’eau.

Les produits de la collection Everyone Plays France, le Coffret Sunset Mix ainsi que les Pods dédiés sont disponibles dès maintenant sur la boutique officielle d’air up. Ils le sont toutefois dans la limite des stocks disponibles. Compte tenu du caractère limité de cette édition, les amateurs de beaux objets et les fans de la marque ne devraient pas tarder à se laisser tenter.