Air up et Batman s’unissent pour une hydratation héroïque et savoureuse !

L’innovation rencontre l’univers des super-héros avec la nouvelle gourde Batman Sipper, fruit d’un partenariat exclusif entre air up et Warner Bros. Discovery Global Consumer Products. Cette édition limitée célèbre l’icône intemporelle de Batman en combinant design audacieux, praticité et hydratation innovante.

Une gourde Air Up au design ultra-cool

Avec son design inspiré du Chevalier Noir, la gourde air up Batman Sipper offre une expérience unique d’hydratation grâce à la technologie Scentaste. Son système ingénieux ajoute une saveur à l’eau simplement grâce à l’odorat, rendant chaque gorgée plus agréable, sans sucre ni additifs.

Fabriquée en Autriche avec des matériaux durables et une énergie 100 % renouvelable, cette gourde de 600 ml est dotée d’un système anti-fuite et d’une ouverture facile à une main. Que ce soit pour les petits ou les grands fans de Batman, elle est l’alliée idéale pour rester hydraté tout au long de la journée.

Et ce qui la rend encore plus cool ? Son packaging brandé Batman, qui lui donne une vraie allure de collector. En plus, le coffret inclut quatre stickers exclusifs Batman, parfaits pour personnaliser sa gourde ou d’autres accessoires. Un petit plus vraiment sympa pour les fans du super-héros !

De nouvelles saveurs aussi audacieuses que Batman !

Pour accompagner cette édition spéciale, air up propose trois nouvelles saveurs exclusives inspirées des personnages emblématiques de l’univers DC :

Batman Berry : un mélange intense de baies noires.

: un mélange intense de baies noires. The Joker Grape : une combinaison fruitée et légèrement sucrée au goût de raisin.

: une combinaison fruitée et légèrement sucrée au goût de raisin. Mr. Freeze Icebonbon : une explosion glacée de bonbon frais et fruité.

Ces nouvelles saveurs sont non seulement délicieuses, mais elles offrent aussi une alternative ludique et saine aux boissons sucrées.

Un coffret incontournable pour les fans !

Le coffret Batman Sipper, disponible dans une sélection de boutiques en ligne européennes au prix de 44,99 EUR, est une véritable invitation à adopter une hydratation saine tout en s’imprégnant de l’univers du justicier masqué.

Grâce à son engagement en faveur d’un mode de vie équilibré et à son design ultra stylé, cette gourde prouve qu’être un héros du quotidien passe aussi par une bonne hydratation !