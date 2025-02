Hogwarts Legacy 2 : la suite est en préparation

Après le succès fulgurant de Hogwarts Legacy, ce n’est pas surprenant de voir une suite se profiler à l’horizon. Et maintenant, Warner Bros Games et Avalanche Software réalisent le vœu des Potterheads une fois de plus. Non seulement les deux studios confirment Hogwarts Legacy 2, mais ils promettent également une version étendue du premier opus. De quoi mettre des étincelles dans les yeux des fans de Harry Potter pour les années à venir.

Hogwarts Legacy 2, pour atteindre le top après les flops ?

Depuis quelques mois, Warner Bros Games enchaîne les flops avec ses jeux. D’abord, il y avait la très controversée extension de Mortal Kombat 1, Khaos Reigns, jugée trop cher pour un contenu médiocre. Suicide Squad: Kill The Justice League a également été un échec total, entraînant une perte de 200 millions de dollars à WB Games. Et comme si ça ne suffisait pas, le studio a décidé d’arrêter la prise en charge de Multiversus, son jeu de combat en ligne.

Mais tout n’est pas perdu chez Warner Bros, car il a encore une carte maître à jouer dans sa main. Et cette carte, c’est bien sûr Hogwarts Legacy. Sorti en 2023, le jeu tiré de l’univers d’Harry Potter était le titre le plus vendu en 2023, avec plus de 34 millions d’exemplaires écoulés. Ce n’était donc qu’une question de temps avant que WB Games décide de produire une suite directe au jeu.

Selon le journaliste de Bloomberg Jason Schreier, WB Games et Avalanche Software travaillent à la fois sur Hogwarts Legacy 2 et le DLC du premier opus. Ce dernier servira donc probablement d’épilogue, en introduisant une suite pour l’intrigue du prochain jeu. Un rapport de Bloomberg a également dévoilé que des membres de l’équipe de Suicide Squad sont déjà affectés pour aider au développement du nouveau contenu.

Warner Bros a déjà confirmé que Hogwarts Legacy 2 sera la “plus grande priorité” de la société pour les années à venir. De son côté, Schreier rapporte que les hauts responsables de Warner Bros sont inquiets “quant à la possibilité de reproduire le succès du premier jeu, sans parler de le surpasser”. Une chose est sûre : après le flop de son dernier jeu Harry Potter, WB Games n’a plus le droit à l’erreur pour ce deuxième opus.

Histoire à suivre !