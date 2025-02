ROOST : un avenir plus sûr pour l’internet grâce à l’open-source

Une nouvelle initiative, baptisée ROOST, voit le jour pour renforcer la sécurité sur Internet à l’ère de l’intelligence artificielle. Lors du Sommet pour l’Action sur l’intelligence artificielle à Paris, l’annonce a attiré l’attention. Ces outils open-source visent à protéger, notamment, les enfants des dangers numériques.

Présentation de l’initiative ROOST et ses objectifs

Le projet ROOST, de son nom complet Robust Open Online Safety Tools, se concentre sur la sécurité en ligne. Incubée à l’Université de Columbia, l’initiative regroupe des experts et des ressources uniques. L’objectif est de fournir une infrastructure de sécurité adaptée à une nouvelle ère technologique. Elle cible différents acteurs, des entreprises aux organisations à but non lucratif.

Des outils open-source pour une sécurité renforcée

ROOST propose des solutions gratuites et faciles à intégrer pour sécuriser les environnements numériques. Grâce à l’open-source, les outils permettent de détecter et signaler des contenus inappropriés. Les grands modèles de langage sont utilisés pour rendre les plateformes sûres. Chaque organisation peut personnaliser les solutions selon son niveau de sophistication. Cela leur permet de se concentrer sur leur croissance tout en maintenant une sécurité optimale.

Un partenariat entre grandes entreprises et fondations

Cet effort est soutenu par des géants comme Google, Discord, et OpenAI, ainsi que par d’importantes fondations. Ensemble, ils ont réuni plus de 27 millions de dollars. Ce financement garantit le développement de ROOST pour les quatre premières années. Les fondateurs visent à rendre la sécurité en ligne plus accessible à tous, rapidement et efficacement. »

ROOST se distingue en créant des opportunités pour un Internet sûr, en partenariat avec des acteurs majeurs. Proposant des solutions en open-source, l’initiative sonne l’ère de la collaboration. En mettant l’accent sur l’accessibilité et la sécurité, elle pave la voie pour un futur numérique mieux protégé. C’est un pas critique vers un Internet plus sûr pour tous, surtout les enfants, face à une IA de plus en plus influente.

