Age of Empires 2: Definitive Edition et Age of Mythology: Retold arriveront bientôt sur PS5 !

Est-ce vraiment la fin de l’exclusivité chez Microsoft ? En tout cas, c’est ce que les dernières annonces laissent présager. Après Forza Horizon 5, c’est autour de deux RTS légendaire appartenant à Xbox de perdre leur exclusivité Xbox. Microsoft annonce donc que Age of Empires 2 : Definitive Edition et Age of Mythology : Retold seront disponibles sur PS5. Et ce sera pour bientôt !

Depuis l’année dernière, Microsoft a changé de fusil d’épaule en libérant quelques-unes de ses exclusivités au profit de la concurrence. Le géant proprio de Xbox a d’abord commencé avec quatre titres, dont Hi-Fi Rush, Grounded, Pentiment et Sea of Thieves. Mais la plus grosse exclusivité “libérée” reste pour le moment Forza Horizon 5, prévue arriver sur la PS5 au courant de cette année.

Ce n’était donc qu’une question de temps avant que d’autres jeux majeurs de Microsoft ne suivent le même chemin. D’abord lancé sur PC avant d’être porté sur Xbox One et Xbox Series, Age of Empires 2 : Definitive Edition s’apprête maintenant à faire ses premiers pas sur la PS5. Il en est de même pour Age of Mythology : Retold, lancé simultanément sur Windows et sur Xbox Series l’année dernière.

En plus d’être disponible sur la PS5, les deux titres prendront en charge le cross-play. Les joueurs pourront donc s’affronter lors des parties en ligne, qu’ils soient sur PS5, Xbox ou PC.

Age of Mythology : Retold sortira PlayStation 5 le 4 mars prochain, en même temps que son DLC Immortal Pillars. Si vous précommandez l’édition Premium, vous bénéficierez d’un accès anticipé de 5 jours à partir du 27 février, ainsi que deux bénédictions exclusives pour le mode Arène des Dieux. Quant à Age of Empires 2 : Definitive Edition, il arrivera sur PS5 au printemps 2025.