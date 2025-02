Capcom Fighting Collection 2 : la date de sortie se confirme enfin 

Une bonne nouvelle de plus émerge pour les fans de jeux de combat rétro ! Après le lancement de Capcom Fighting Collection, Capcom revient pour dévoiler la date de sortie du deuxième opus, baptisé Capcom Fighting Collection 2. Et pas seulement : selon le studio japonais, les deux jeux seront enfin disponibles sur Xbox. Une excellente nouvelle qui va bientôt raviver la flamme de la nostalgie chez les fans de rétro.

Ces derniers temps, Capcom s’est investi pour ramener ses titres rétro à la vie, et cela ne semble pas s’arrêter de si tôt. Lors de son dernier événement Capcom Spotlight, le studio a annoncé la date de sortie de la Capcom Fighting Collection 2. Il s’agit de la suite de Marvel vs. Capcom Fighting Collection, sorti le 11 septembre dernier.

Comme avec le premier opus, Capcom Fighting Collection 2 embarque une nouvelle fournée de jeux de baston rétro. Ils sont au nombre de 8, dont les suivantes :

Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro

Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001

Capcom Fighting Evolution

Street Fighter Alpha 3 UPPER

Project Justice

Power Stone

Power Stone 2

Plasma Sword: Nightmare of Bilstein

Voici la bande-annonce du jeu :

Les huit titres embarqueront des modes en ligne avec le rollback netcode pour des parties sans lag. Les modes d’entraînement étendus avec une visionneuse de hitbox et des affichages d’attaques seront également de la partie. De plus, les joueurs pourront utiliser des personnages secrets grâce à des paramètres spéciaux, activables depuis le menu du jeu.

Capcom Fighting Collection 2 sortira le vendredi 16 mai 2025 sur PS4, Xbox, Nintendo Switch et PC. L’édition physique du jeu sera également disponible à la même date. Cette dernière sera exclusive en nombre limité à la Nintendo Switch et la PS4, et sera accompagnée d’une bande dessinée de 32 pages. Si vous aimez collectionner, nous vous conseillons donc de précommander votre exemplaire dès maintenant.