Puissance et passion : Onkyo Muse révolutionne le plaisir audio

Pour fêter ses 80 ans, la marque Onkyo frappe un grand coup. Véritable icône de la hi-fi haute-fidélité, elle lance aujourd’hui la gamme Muse, une nouvelle série d’amplificateurs réseau intégrés alliant à la fois technologies de streaming et tradition sonore. Ainsi, Onkyo promet ici un mariage parfait entre puissance, compacité et connectivité, le tout dans un design moderne et soigné. Découvrons désormais ce que la gamme Muse réserve aux audiophiles exigeants.

Une révolution connectée dans l’audio haute-fidélité

Avec Muse, Onkyo entend bien renouveler le paysage de l’audio connecté. Les modèles Y-50 et Y-40 affichent un gabarit compact, mais cachent une puissance impressionnante. Les deux recourent à une architecture 100% numérique et à des amplificateurs Axign Classe D équipés de transistors MOSFET à fort courant. Ce cocktail garantit une restitution sonore précise, dynamique et fidèle à l’œuvre originale des artistes.

L’interface séduit par sa simplicité et son élégance. Chaque appareil embarque un grand écran couleur LCD de 13,9 cm, qui affiche les informations de lecture, un vumètre rétro stylé, et toutes les métadonnées du morceau en lecture. Le bouton de volume signature côtoie des grilles de dissipation « San Kuzushi », hommage au Japon et à l’histoire d’Onkyo.

Muse Y-50 : Puissance et connectivité premium

Le Y-50, véritable navire amiral de la nouvelle gamme, impressionne : 250 watts par canal, calibration Room EQ automatique, et une technologie numérique de pointe pour répondre à tous types d’enceintes. Sa façade en aluminium, son ergonomie soignée et sa connectique très complète feront briller n’importe quel salon : entrées RCA, coaxiale, HDMI/HDMI ARC, phono MM/MC, Ethernet, Wi-Fi et sortie caisson.

Côté streaming, le Y-50 répond aussi présent. Il intègre Spotify Connect™, TIDAL Connect™, Qobuz Connect™, Chromecast™ et AirPlay 2®. Le contrôle passe par l’application Onkyo Controller, qui facilite réglages et personnalisation depuis le smartphone.

Muse Y-40 : L’audio haute-fidélité à prix doux

Le Muse Y-40 n’est pas en reste. Il embarque le même écran LCD et propose 150 watts par canal. Son architecture numérique, sa facilité d’utilisation et sa compatibilité streaming raviront aussi bien les audiophiles que les novices.

Trois entrées RCA, une coaxiale, une phono, une HDMI ARC, le Wi-Fi et l’Ethernet : la connectique est complète. L’application Onkyo Controller permet de piloter l’ensemble en toute simplicité.

La gamme Muse d’Onkyo s’impose donc comme une nouvelle référence où innovation, esthétique et passion du son se rencontrent. Disponible en noir ou argent, la série Muse affiche des prix de 1 499 € pour le Y-50 et 899 € pour le Y-40. Rendez-vous chez les revendeurs certifiés pour (re)découvrir vos musiques préférées — et dites-nous en commentaire quelle enceinte ou platine vous allez connecter à cette nouvelle génération Onkyo !