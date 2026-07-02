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Alerte inquiétante : Gaslight trompe l’IA et menace vos données !

il y a 5 minutesDernière mise à jour: 2 juillet 2026
Temps de lecture 1 minute
Gaslight trompe l’IA

La cybersécurité connaît une nouvelle alerte avec la découverte de Gaslight, un malware sophistiqué qui cible spécifiquement les utilisateurs de macOS. C’est la société SentinelOne qui a repéré ce logiciel malveillant étonnant, capable de berner les outils de détection assistés par intelligence artificielle (IA).

Une stratégie innovante pour tromper l’IA

Jusqu’à présent, la plupart des cybermenaces cherchaient à contourner les défenses humaines et les systèmes classiques. Gaslight change la donne. Il ne s’agit pas d’un simple virus. Ce malware injecte une série de faux messages système destinés à semer le doute… mais pas chez l’utilisateur, chez les outils automatiques de triage basés sur l’IA. En bombardant ces outils de faux avertissements – jetons expirés, mémoire saturée, disque plein – Gaslight force l’IA à interrompre l’analyse et à abandonner sa mission.

Pour Darren Guccione, le CEO et co-fondateur de Keeper Security, le risque dépasse le cadre d’un malware isolé. Il alerte : les hackers ciblent désormais l’IA elle-même, transformant nos nouveaux remparts numériques en portes dérobées potentielles.

Une évolution rapide des cybermenaces

La technique découverte dans Gaslight n’est pas anodine. Contrairement aux versions précédentes qui utilisaient un seul message injecté, Gaslight en empile jusqu’à 38 à la fois. Cela prouve que ses créateurs affinent leur méthode pour maximiser la confusion et la désactivation des défenses automatiques. De plus, ce malware ne se contente pas de passer inaperçu : il vole aussi des identifiants de navigateur et des données de trousseau, causant ainsi des dégâts bien réels.

Cette évolution souligne une vérité inquiétante : l’adoption massive de l’IA va plus vite que la mise en place d’outils de sécurité adaptés. Autrement dit, la nouvelle frontière à surveiller, ce sont les pipelines d’analyse automatisée eux-mêmes. Les équipes de cybersécurité doivent donc repenser leurs pratiques et traiter l’IA comme un environnement à risques.

Le cas Gaslight démontre que la bataille est loin d’être terminée entre défenseurs et attaquants. L’actualité cyber du moment nous rappelle de rester vigilants et de ne jamais sous-estimer la créativité des cybercriminels. Que pensez-vous de cette nouvelle tendance qui vise à tromper l’IA ? Partagez vos avis dans les commentaires et diffusez l’info autour de vous !

il y a 5 minutesDernière mise à jour: 2 juillet 2026
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Photo de Léo Thevenet

Léo Thevenet

Expert Tech titulaire d'un Master en Informatique de l'Université Tsinghua (Chine), j'allie background technique et passion du terrain. Sur Le Café Du Geek, depuis 2012, je ne me contente pas de relayer l'info : je teste les innovations en conditions réelles. En charge de la ligne éditoriale, je parcours les salons internationaux (CES, MWC, IFA) pour dénicher les pépites hardware avant tout le monde. Mon obsession ? Rencontrer les startups qui innovent vraiment et vous livrer un avis critique, technique et sans filtre sur les produits de demain.

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