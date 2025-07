THERMA V™ MONOBLOC S II R32- Silence et efficacité : la nouvelle pompe à chaleur LG ravit les foyers

La marque LG Electronics continue de bousculer le marché des solutions de chauffage. Elle dévoile aujourd’hui sa toute nouvelle gamme de pompes à chaleur air-eau : la THERMA V™ MONOBLOC S II R32. Cette évolution de la célèbre série THERMA V mise sur l’efficacité énergétique, la simplicité d’installation et un design moderne. Voyons en détail ce que réserve cette nouveauté aux particuliers comme aux professionnels.

Un design moderne, une efficacité énergétique accrue

Avec la THERMA V™ MONOBLOC S II R32, LG allie l’utile à l’agréable. Le look élégant de la nouvelle unité, avec une finition gris moderne, permet une intégration discrète dans n’importe quel jardin ou façade. En même temps, cette pompe à chaleur conserve toutes les performances qui ont fait le succès de la gamme. Elle s’adresse aussi bien aux logements neufs qu’aux rénovations. La gamme propose des puissances variées (5, 7, 9, 12, 14 et 16 kW) et intègre désormais un ventilateur unique sur chaque modèle, gage de performance et de compacité.

Mais LG ne s’arrête pas là. La marque mise sur une installation simplifiée grâce à la configuration « tout-en-un ». Les principaux composants hydrauliques se trouvent directement dans l’unité. Résultat : moins de contraintes techniques pour les installateurs, moins d’encombrement et un vrai gain de place pour les utilisateurs finaux.

Praticité, confort et silence au quotidien

LG a aussi repensé la maintenance de la THERMA V™ MONOBLOC S II R32. Le tableau de commande et les câblages sont facilement accessibles grâce à un panneau latéral, sans nécessiter de démontage laborieux. Le filtre se nettoie tout aussi simplement, via une crépine visible sans ouvrir tout le capot. Ces détails techniques allègent le travail des professionnels et limitent la gêne pour les usagers.

Autre point fort : le confort acoustique. LG équipe la pompe à chaleur d’un compresseur encapsulé et d’un système anti-vibration. Cela réduit fortement le niveau sonore, un avantage appréciable dans les zones résidentielles denses ou pour ceux qui souhaitent profiter d’un chauffage performant sans nuisance.

La solution responsable selon LG

La nouvelle gamme THERMA V™ MONOBLOC S II R32 se veut écologique avec une haute efficacité énergétique : elle affiche une étiquette ErP A+++ pour le chauffage (en conditions optimales). Même face à des hivers rudes, elle maintient ses performances jusqu’à -15°C et supporte des températures extérieures extrêmes allant jusqu’à -25°C tout en fournissant jusqu’à 65°C de température de départ d’eau.

À travers cette innovation, LG confirme son engagement en faveur de solutions de chauffage durables, performantes et accessibles. Cette équipe technique performante simplifie la vie des installateurs et celle des propriétaires. Alors, cette nouvelle THERMA V vous séduit-elle ? Dites-le-nous en commentaire et partagez vos impressions avec la communauté Café du Geek !