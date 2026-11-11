Alerte SSD : ce bug des pilotes AMD Radeon use votre stockage en silence !

Avez-vous déjà eu l’impression que votre ordinateur s’use en silence, même lorsque vous ne touchez à rien ? Derrière l’écran de veille ou sur un simple bureau Windows figé, un phénomène invisible pourrait bien s’attaquer à votre stockage. En effet, AMD fait actuellement face à un bug technique pour le moins surprenant au sein de ses pilotes graphiques Radeon. Sans aucune raison apparente, ces logiciels poussent le système à écrire continuellement des données sur les disques SSD. Cette usure prématurée agace la communauté des joueurs et des créateurs de contenu, tandis qu’un correctif officiel se fait désirer.

Un dysfonctionnement discret lié aux services du pilote Radeon

Le coupable identifié par les utilisateurs se nomme AMD External Events Utility. Ce service Windows s’installe automatiquement avec le pilote graphique pour gérer des fonctionnalités clés comme FreeSync, la technologie qui synchronise l’affichage de l’écran avec la cadence des images.

Toutefois, ce module entre en conflit direct avec le pilote de filtre PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) de Microsoft. Résultat, le système accumule des écritures permanentes sur le support de stockage, oscillant généralement entre 0,3 Mo/s et 1,5 Mo/s, et atteignant parfois 5 Mo/s. À ce rythme intensif, un PC allumé toute la journée accumule rapidement des centaines de gigaoctets d’écritures inutiles, réduisant progressivement la longévité du SSD.

Un problème de pilote déjà rencontré par le passé

Ce type de comportement anormal rappelle étrangement un incident similaire survenu en 2025. Un utilisateur avait déjà découvert des centaines d’écritures frénétiques dans les fichiers journaux lors de simples déplacements de fenêtres sur le bureau.

À l’époque, le souci provenait du pilote chipset, le logiciel responsable des communications entre le processeur et la carte mère. Aujourd’hui, le problème ressurgit directement via le pilote graphique sous Windows 10 et Windows 11, touchant plusieurs générations de cartes Radeon sans pour autant frapper toutes les configurations de manière systématique.

Les solutions provisoires en attendant le correctif officiel d’AMD

Face à l’absence de solution dans la dernière mise à jour Adrenalin, la communauté informatique a partagé des contournements temporaires.

D’une part, il est possible d’ouvrir le gestionnaire des tâches pour surveiller le processus AMD External Events Client Module. En cas d’activité anormale, les utilisateurs peuvent se rendre dans l’outil de gestion des services Windows pour arrêter manuellement l’utilitaire. Cette action coupera temporairement FreeSync jusqu’au prochain redémarrage.

D’autre part, certains utilisateurs expérimentés remplacent manuellement des fichiers spécifiques du pilote. Toutefois, le fabricant ne préconise pas ce remplacement. AMD affirme de son côté qu’un correctif validé comme peu risqué est en cours de finalisation pour intégrer une future mise à jour des pilotes graphiques.