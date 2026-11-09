RPG, FPS, Stratégie : Comment les jeux hybrides bousculent nos choix 

L’idée reçue selon laquelle les étiquettes de genre indiquent aux gamers quoi acheter confère une autorité excessive aux catégories RPG, FPS et stratégie. Chaque étiquette fournit un premier repère utile : un RPG évoque souvent la progression, la personnalisation, l’interprétation d’un rôle et des choix lourds de conséquences, tandis qu’un FPS renvoie à la visée en vue subjective, au maniement des armes et à l’action immédiate. La stratégie suggère généralement la planification, le positionnement, la gestion des ressources ou les décisions à long terme. Pourtant, l’expérience de jeu recherchée est souvent plus parlante que l’étiquette affichée sur la boîte.

Les gamers peuvent acheter des jeux numériques sur les boutiques officielles des plateformes ou sur des places de marché numériques. Eneba est une place de marché numérique dédiée aux clés de jeu et aux cartes-cadeaux, dont les fiches peuvent clairement indiquer la région et la plateforme concernées ; la flexibilité des cartes-cadeaux peut aussi convenir aux dépenses liées au jeu mobile, par exemple avec l’offre carte cadeau Google Play pas cher.

Cette distinction compte lorsqu’il s’agit de décider où dépenser son argent après la phase de découverte. Un gamer en quête de développement de personnage pourra le trouver dans un jeu de stratégie, tandis qu’une personne attirée par la précision du tir pourra aussi apprécier le jeu coopératif ou un univers riche en lore. Acheter en se fondant sur une seule catégorie risque de prendre une promesse générale pour une description complète.

Le constat à contre-courant est simple : les étiquettes de genre n’ont pas perdu leur utilité, mais les considérer comme des verdicts définitifs restreint la découverte. Elles fonctionnent mieux comme filtre initial, avant de s’intéresser aux systèmes et aux modes que le gamer recherche réellement.

Les étiquettes de genre ne définissent pas le jeu

La documentation de Steam donne une raison concrète de se méfier de ce raccourci. Son système de découverte distingue les genres, les thèmes et les modes de jeu : les genres décrivent la manière dont un jeu se joue, les thèmes décrivent son contenu et les modes indiquent qui peut jouer ensemble. Les tags attribués par les utilisateurs complètent le tableau avec des genres, des thèmes et des caractéristiques de gameplay, notamment RPG, stratégie, militaire, difficile, solo et jeu de plateforme.

Les descriptions des gamers peuvent également compléter, voire supplanter, les genres initiaux lorsqu’un schéma cohérent se dessine. Steam reconnaît des combinaisons de genres : le RPG stratégique combine Stratégie et RPG, tandis qu’un FPS associe Vue à la première personne et Jeu de tir. Même ces termes ne résolvent pas toutes les différences importantes. Ils ne précisent pas si les combats se déroulent en temps réel ou au tour par tour, si l’accent est mis sur l’histoire ou les systèmes de jeu, ni si le jeu est solo ou coopératif.

Au-delà de l’étiquette : le vrai choix

Baldur’s Gate 3 montre pourquoi une recherche limitée aux RPG ne suffit pas à faire ressortir les informations utiles. Steam le répertorie officiellement dans les catégories Aventure, RPG et Stratégie, avec les tags « combat au tour par tour », « personnalisation des personnages », « choix importants », « histoire riche » et « coop ». Les gamers intéressés par les décisions tactiques peuvent donc le placer aux côtés d’autres jeux de rôle, sans pour autant négliger ses possibilités multijoueurs. Ses étiquettes officielles ne décrivent qu’une partie de son attrait.

XCOM 2 illustre le cas inverse. Officiellement classé dans la catégorie « Stratégie », il porte également les tags « RPG », « personnalisation des personnages », « combat au tour par tour », « tactiques au tour par tour » et « déplacement sur grille ». Le développement des escouades et la planification de campagne donnent aux gamers attirés par la progression des raisons concrètes de regarder au-delà de sa catégorie principale.

Destiny 2

Destiny 2 met en avant les combats de FPS, mais ses tags Steam incluent aussi « looter shooter », « MMORPG », « coop », « PvE », « PvP », « univers riche en lore » et des systèmes liés à la progression des personnages. Cela décrit un FPS dont l’attrait tient aussi à la progression persistante, à la coopération en ligne et à la construction de son univers.

Pour affiner votre recherche, partez de l’activité qui vous attire le plus. Privilégiez la progression et la personnalisation pour l’attrait des RPG, le combat fondé sur la visée et les réflexes pour celui des FPS, ou la planification et le contrôle pour celui des jeux de stratégie ; appliquez ensuite des filtres secondaires tels que l’histoire, le coopératif, le tour par tour, les mondes ouverts ou la gestion des ressources. Ce n’est qu’après ce choix que la place de marché devient pertinente : des places de marché numériques comme Eneba peuvent alors faciliter l’achat grâce à des offres sur des produits numériques. L’achat reste ainsi aligné sur un style de jeu précis plutôt que sur une simple étiquette de genre.