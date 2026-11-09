Philips : trois moniteurs pour Noël, du 27 pouces 4K au 49 pouces QD-OLED

Philips Monitors a présenté le 5 novembre sa sélection d’écrans pour les fêtes. Le constructeur met en avant trois modèles de son catalogue, avec des prix communiqués de 169,99 € à 729,99 €. Le choix se joue entre la largeur d’un écran panoramique, la fluidité en jeu et la finesse d’affichage de la 4K.

Evnia 49M2C8900, le format panoramique

Le 49M2C8900 associe une dalle incurvée QD-OLED de 49 pouces à une définition de 5 120 × 1 440 pixels. Son format 32:9 correspond à deux écrans QHD côte à côte et élargit le champ de vision dans les jeux PC compatibles.

Le Philips Evnia 49M2C8900 photographié lors de notre test. Crédit Le Café du Geek.

Il faut prévoir près de 1,20 m de largeur sur le bureau. Philips indique 729,99 € chez Boulanger, LDLC et Cybertek. Notre test de l’Evnia 49M2C8900.

Evnia 27M2N6501L, du QD-OLED à 240 Hz

Le 27M2N6501L ramène le QD-OLED à 26,5 pouces, avec une définition QHD et une fréquence maximale de 240 Hz. Il vise les jeux rapides sur PC, à condition que la machine suive côté images par seconde. Le mode G-SYNC Compatible aide à limiter les déchirures via DisplayPort avec une carte NVIDIA compatible. Philips cite Boulanger et LDLC à 369,99 €. Fiche Philips Evnia.

Philips 27E1N1800AE, la 4K pour le bureau

Le 27E1N1800AE mise sur une dalle IPS de 27 pouces en 3 840 × 2 160 pixels. Cette définition favorise la finesse des textes et des photos sur un écran de cette taille. Le pied réglable en hauteur facilite aussi son installation sur un bureau. Philips annonce 169,99 € chez Amazon. Fiche Philips.

Ce qu’il faut retenir

La sélection couvre trois usages, du jeu en 32:9 au travail en 4K, en passant par le QHD à 240 Hz. Les montants correspondent aux prix indiqués par Philips le 5 novembre. Reste à voir lesquels tiendront à l’approche des fêtes.