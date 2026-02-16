Allemagne : Acer et Asus contraints de suspendre la vente de leurs PC après une décision de justice

Un tribunal de Munich vient de frapper fort. Désormais, les ordinateurs portables et de bureau des marques taïwanaises Acer et Asus ne peuvent plus être commercialisés en Allemagne. Cette interdiction découle d’un litige autour de brevets liés aux codecs vidéo, opposant les deux constructeurs à Nokia.

Brevet et litige : l’origine du blocage d’Acer et Asus

La justice allemande a donné raison à Nokia dans un conflit portant sur l’utilisation des codecs vidéo H.264 et HEVC. Selon le tribunal, Acer et Asus n’ont pas respecté les licences nécessaires pour exploiter ces technologies dans leurs ordinateurs. Par conséquent, une injonction interdit désormais aux deux fabricants de vendre, d’importer ou de distribuer leurs PC en Allemagne.

Par ailleurs, ce litige n’est pas isolé. En effet, Nokia mène depuis plusieurs années une stratégie active pour défendre ses brevets, notamment dans le domaine des codecs vidéo. De ce fait, les constructeurs qui ne paient pas les licences exigées s’exposent à des sanctions immédiates. Pour Acer et Asus, cette interdiction représente un coup dur, car l’Allemagne est l’un des plus grands marchés européens pour les PC portables et de bureau.

Conséquences pour les consommateurs et le marché

L’impact est direct pour les acheteurs allemands. Les PC Acer et Asus disparaissent des rayons, laissant un vide dans l’offre milieu de gamme, où ces marques étaient particulièrement compétitives. Désormais, les consommateurs devront se tourner vers d’autres fabricants, comme Lenovo, HP ou Dell, pour trouver des alternatives. Cette situation pourrait aussi entraîner une hausse des prix, faute de concurrence sur certains segments.

Pour Acer et Asus, soit ils négocient rapidement une licence avec Nokia, soit ils risquent de perdre durablement leur place sur le marché allemand. Au-delà de l’Allemagne, cette affaire pourrait inspirer d’autres pays européens à renforcer la protection des brevets. Par conséquent, les deux marques doivent donc agir vite pour éviter que cette interdiction ne s’étende et ne fragilise leur présence en Europe.