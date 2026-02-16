Akko Dash Ultra et Verge : des nouveautés gaming à ne pas manquer

La marque Akko est réputée pour ses claviers mécaniques de qualité. Aujourd’hui, elle frappe fort avec la sortie de nouveaux accessoires gaming. Les joueurs peuvent désormais découvrir la Dash Ultra et le casque Verge. Ces deux produits promettent performances, confort et technologies de pointe pour les passionnés de jeux vidéo.

La Dash Ultra : une souris ultralégère pensée pour l’e-sport

La Dash Ultra se distingue par sa légèreté. Elle pèse environ 40 g seulement. Cela en fait un choix parfait pour les compétitions e-sport. Sa conception symétrique s’adapte aux joueurs avec des mains de petite à moyenne taille. La souris propose plusieurs styles de prise : griffe, bout des doigts ou paume. Ainsi, elle assure un contrôle précis lors des parties intenses.

Le Verge : un casque tri-mode pour un son précis et immersif

Le casque Verge offre une expérience audio sans fil de haute qualité. Il supporte trois modes de connexion : sans fil 2,4 GHz, Bluetooth et filaire. Sa latence est très faible, seulement 25 ms en mode 2,4 GHz. Côté son, ses transducteurs néodyme de 53 mm et la chambre acoustique double apportent clarté et précision. Le micro détachable réduit efficacement les bruits de fond via l’intelligence artificielle.

Des caractéristiques techniques adaptées aux joueurs exigeants

La Dash Ultra dispose d’un capteur optique PAW 3950, garantissant jusqu’à 42 000 DPI pour une grande rapidité. Elle possède une autonomie très intéressante : jusqu’à 220 heures selon l’utilisation. Le Verge, quant à lui, assure jusqu’à 250 heures d’utilisation sans fil. Il propose en plus un égaliseur personnalisable et un son surround 7.1 virtuel, idéal pour repérer ses adversaires.

En résumé, Akko propose avec la Dash Ultra et le Verge des périphériques pensés pour les gamers exigeants. Entre légèreté, autonomie et technologies innovantes, la marque vise à s’imposer parmi les références du marché gaming. Pour les passionnés de jeux compétitifs, ces nouveaux produits offrent tout le nécessaire pour performer et vivre une expérience de jeu optimale.

