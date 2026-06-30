AMPERA ouvre une nouvelle ère prometteuse pour l’énergie propre

AMPERA lance une innovation majeure avec sa stratégie « Power Now. Nuclear Next ». Cette initiative révolutionne le secteur énergétique. Elle promet une réponse immédiate à la demande croissante d’électricité tout en préparant un avenir fondé sur le nucléaire moderne. Découvrons comment cette entreprise veut transformer notre manière de produire et consommer de l’énergie.

Une plateforme énergétique intégrée pour des besoins immédiats

La solution Integrated Energy Architecture™ d’AMPERA réunit plusieurs technologies de pointe en un seul système. En clair, elle convertit diverses sources de chaleur en électricité, grâce à une conversion à très haut rendement. Cette architecture s’adresse aux centres de données, au secteur industriel, à la défense ou encore au maritime. Les clients peuvent ainsi bénéficier d’une énergie fiable et modulable sans attendre, tout en ouvrant la voie à l’intégration du nucléaire.

Des solutions modulaires et évolutives pour tous les secteurs

La force d’AMPERA réside dans ses solutions flexibles et adaptées à la demande. La plateforme intègre trois approches :

Récupération de la chaleur résiduelle : revalorisation de la chaleur perdue en électricité exploitable.

: revalorisation de la chaleur perdue en électricité exploitable. Production d’électricité à partir de combustibles conventionnels , comme le gaz naturel.

, comme le gaz naturel. Énergie nucléaire de nouvelle génération : microréacteurs sûrs et fabriqués en usine.

Chaque secteur profite ainsi d’une offre personnalisée, avec une transition simple vers une énergie plus propre.

Vers l’énergie nucléaire de nouvelle génération avec AMPERA

L’objectif d’AMPERA est clair : accélérer la transition vers le nucléaire. Pour y parvenir, la technologie avancée de microréacteur pourra offrir des décennies d’électricité sans carbone et sans rechargement fréquent. Par ailleurs, la plateforme réduit les risques et facilite l’adoption pour les clients. Dans un premier temps, les premiers systèmes fourniront jusqu’à 30 MW d’électricité, avant que des configurations plus puissantes ne soient proposées à terme.

AMPERA ne crée pas seulement un nouveau type de centrale électrique. Elle propose une solution intelligente, évolutive, et respectueuse de l’environnement. Grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle et à l’expertise technique, l’entreprise veut répondre à la demande urgente d’énergie propre dès aujourd’hui. Avec cette avancée, AMPERA trace un pont solide vers le futur énergétique.

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