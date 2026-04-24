Akuvox AKClaw : une avancée remarquable pour la maison connectée

Akuvox crée la surprise avec le lancement du moniteur d’intérieur AKClaw, un panneau intelligent qui repousse les limites de la maison connectée. Pour la première fois, un écran de contrôle permet l’exécution native d’OpenClaw. Le résultat ? Une expérience inédite qui allie sécurité intelligente et assistance personnalisée, pensée pour les résidences de luxe. Voyons comment ce produit innove le quotidien.

Des interactions intelligentes et intuitives pour la maison connectée

Avec Akuvox AKClaw, piloter sa maison devient un jeu d’enfant. Grâce à l’interaction en langage naturel, il suffit de parler à l’appareil pour commander les lumières, la température ou les accès. Mais ce n’est pas tout : AKClaw accepte aussi les ordres envoyés via des applications de messagerie comme WhatsApp, Slack ou Discord. Cette flexibilité permet de tout contrôler, même à distance, via des interfaces familières.

Sécurité proactive : vers une gestion réactive et personnalisée

Le nouveau panneau AKClaw place la sécurité au premier plan. En intégrant des capteurs extérieurs et un système de vidéosurveillance intelligente, il détecte toute anomalie en temps réel. Si un mouvement suspect est relevé ou un incident détecté, l’appareil envoie aussitôt une alerte sur le mobile du propriétaire. Les réponses intelligentes proposées limitent ainsi les risques avant qu’ils ne deviennent critiques, assurant une tranquillité d’esprit totale.

Polyvalence certifiée et évolution de l’assistant résidentiel

AKClaw est le premier moniteur d’intérieur sous Android 14 certifié GMS. Il combine ainsi la puissance du système Android à la compréhension approfondie du langage grâce à OpenClaw. L’écran aide au quotidien : il alerte l’utilisateur s’il y a un conflit dans l’agenda familial et propose des solutions alternatives. De plus, sa bibliothèque de compétences évolutive permet d’ajouter de nouvelles fonctionnalités selon les besoins, créant un assistant domestique vraiment personnel et adaptable.

En conclusion, Akuvox AKClaw révolutionne l’expérience domotique. Il ne se contente pas d’afficher des informations : il anticipe, conseille et sécurise la maison de façon proactive. Avec son intelligence embarquée et ses nombreuses options, ce moniteur devient un véritable centre de contrôle intelligent, prêt à s’adapter à tous les styles de vie et à toutes les exigences de sécurité. Un choix avant-gardiste pour ceux qui veulent une maison connectée sûre et intuitive.

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