AOC présente 2 nouveaux moniteurs Gaming incurvés

AOC est l’un des leaders du marché des moniteurs gaming. Le 25 novembre 2020, il a présenté ses deux nouveaux modèles d’écran gaming incurvés. D’une résolution QHD 1440p et Full HD 1080p, les deux modèles seront proposés à une dimension de 80 cm (31,5″).

Des écrans AOC toujours plus grands, plus rapides et plus performants

Depuis quelques années, les moniteurs gaming ont vu leur taille augmenter tout comme leur performance. L’écran incurvé s’est imposé comme la norme du gaming. Pourtant, AOC a su redéfinir les limites des moniteurs en proposant ces deux nouveaux modèles de la série G2.

Ces deux nouveaux d’écrans incurvés de la série G2 AOC embarquent des dalles VA. Elles sont compatibles avec la technologie AMD FreeSync Premium. Cette série comprend un premier moniteur proposant une résolution QHD de 1440p, le CQ32G2SE. Et un second, le C32G2AE d’une résolution Full HD de 1080p.

Tous deux sont équipés d’une dalle VA permettant une vision large à 178°, incurvée à 1500R pour une meilleure immersion. Les moniteurs AOC embarquent de nombreuses caractéristiques communes. Leur design permet le bord à bord sur trois côtés. Cela permet une adaptation optimale pour les configurations multi-écrans. Ils affichent une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, essentiel pour profiter d’une expérience de jeu optimal. Le tout avec un temps de réponse d’une milliseconde MPRT. Ajouté à cela un rapport de contraste élevé de 3000:1, et une large couverture de l’espace couleur sRGB au-delà de 120% pour un rendu réaliste des jeux.

Ces caractéristiques ne rendront que plus plaisant le visionnage ou le montage de vidéos et de films. Et il est bon de rajouter qu’ils sont compatibles AMD FreeSync Premium, pour une prise en charge des taux de rafraîchissement variables. Permettant d’assurer des jeux plus fluides, sans saccades ni déchirures lors de vos parties.

Les deux modèles CQ32G2SE et C32G2AE

CQ32G2SE

Ce premier modèle de la série 2 AOC, le CQ32G2SE présente une résolution QHD de 2 560 x 1 440, avec une densité de 94 ppi. Le tout permettant d’afficher un niveau de détail élevé pour rendre au mieux la grandeur des jeux les plus performants.

Ce deuxième modèle de la série G2, le C32G2AE propose une résolution Full HD 1080p. Il sera parfaitement adapté aux besoins des joueurs débutants, tout comme les joueurs de jeux de simulation.

Ce deuxième moniteur présente tout comme le premier, une base stable, avec un pied conçu pour une installation sans assemblage. Le tout intégrant un système de gestion de câbles permettant une intégration parfaite dans votre espace gaming, et une inclinaison. Les moniteurs ingèrent aussi deux haut-parleurs stéréo 5 W.

Pour ce qui est de l’installation en tant qu’écran bord à bord, ils sont compatibles VESA pour un montage mural, ou sur bras articulé.

La série G2

Les deux moniteurs AOC embarquent la technologie Flicker-Free et un mode Low Blue Light. Ils améliorent le confort visuel et contribuent à réduire la fatigue visuelle lors de l’utilisation.

Côté connectique, ils disposent de ports HDMI et DisplayPort permettant de multiples options de raccordement. Ils sont aussi compatibles avec des consoles de jeu NextGen.

Les AOC C32G2AE et CQ32G2SE seront disponibles en Europe courant novembre 2020 aux prix indicatifs respectifs de 299 € et 409 €.

