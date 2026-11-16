AORUS C510 GLASS INFINITY : le boîtier PC à écran intégré de GIGABYTE primé au CES 2027

GIGABYTE n’attend pas janvier pour fêter son passage au CES 2027. Son boîtier AORUS C510 GLASS INFINITY vient de recevoir un CES Innovation Award 2027, annonce la marque le 12 novembre 2026. Il figure parmi les lauréats (« Honoree ») de la catégorie Gaming & eSports.

Sa particularité tient en une image : un écran de 16 pouces fixé sur le flanc du PC. Le boîtier brouille ainsi la frontière entre tour classique et PC tout-en-un. Et il le fait sans renoncer aux composants que l’on choisit soi-même.

Un écran qui change de camp

Le cœur du concept, c’est cet écran de 16 pouces intégré au boîtier. Selon la fiche officielle du CES, il s’agit d’une dalle OLED à 240 Hz. Il peut servir d’écran principal ou de second moniteur. Il peut aussi afficher les données du système ou un contenu personnalisé.

L’écran se fixe à gauche comme à droite du boîtier, au choix. Il peut aussi se détacher et se poser sur son propre pied, comme un petit moniteur indépendant. Une souplesse bienvenue, quelle que soit la disposition de votre bureau.

Des pieds qui font aussi poignée

Autre trouvaille, plus discrète : des pieds en métal en forme de U, amovibles. Fixés dessous, ils maintiennent le boîtier à l’horizontale et laissent l’air circuler par le bas. Montés à l’arrière, ils permettent de le poser debout, avec de la place pour le câble d’alimentation.

Installés sur le dessus, ces mêmes pieds deviennent une poignée de transport. GIGABYTE évite ainsi d’ajouter un mécanisme dédié. On imagine sans peine le joueur qui l’emporte chez des amis : écran et unité centrale voyagent ensemble, et le moniteur ne reste plus coincé sous le bras.

Un vrai PC de bureau sous le capot

Malgré son allure de tout-en-un, l’AORUS C510 GLASS INFINITY reste un boîtier à monter soi-même. Il adopte le format micro-ATX (mATX), compact mais pensé pour des composants performants, selon la marque. Ses panneaux avant et supérieur sont ajourés pour refroidir la machine en jeu, en streaming ou en création.

Surtout, vous gardez le choix de chaque pièce et la possibilité de faire évoluer la configuration. C’est la grande différence avec un PC tout-en-un classique, souvent difficile à mettre à niveau. La fiche du CES évoque aussi plusieurs options de refroidissement, sans les détailler.

De Taipei à Las Vegas

Ce boîtier ne sort pas de nulle part. GIGABYTE l’avait déjà montré sous forme de prototype sur son stand du Computex, à Taipei, en juin 2026. L’écran annoncé aujourd’hui pour le CES semble plus ambitieux que celui de cette première version.

Le boîtier sera exposé au CES 2027 de Las Vegas, en janvier, où les visiteurs pourront le découvrir de près. Ce sera l’occasion de vérifier si la version finale tient les promesses de sa fiche officielle.

Visuel : GIGABYTE

Une belle idée, encore sans étiquette

Avec l’AORUS C510 GLASS INFINITY, GIGABYTE répond à une vraie question : comment garder un PC évolutif sans multiplier écrans et câbles ? L’écran amovible et les pieds-poignée vont dans ce sens. Le prix du CES salue d’ailleurs cette approche.

Plusieurs inconnues demeurent toutefois. Ni le prix ni la date de sortie n’ont été annoncés, et la définition comme la luminosité de l’écran restent à préciser. Reste aussi à savoir si un écran de 16 pouces, collé au boîtier, trouve sa place sur un bureau déjà équipé d’un moniteur. Rendez-vous en janvier pour en juger sur pièce.