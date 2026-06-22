Apple dos au mur : iCloud bientôt banni par défaut sur les iPhone européens ?

L’Union européenne impose régulièrement de nouvelles contraintes aux géants de la technologie. Apple se retrouve une fois de plus dans le collimateur des autorités de régulation pour ses pratiques jugées anticoncurrentielles. Cette nouvelle offensive concerne directement son service de stockage en ligne iCloud. Elle pourrait bouleverser en profondeur la manière dont les utilisateurs gèrent les données de leur smartphone.

Une réglementation européenne stricte pour bousculer l’écosystème fermé d’Apple

Le Digital Markets Act (DMA) cherche activement à briser les monopoles numériques sur le continent. Dans ce contexte, les autorités antitrust italiennes mènent une enquête approfondie soutenue par la Commission européenne. Les régulateurs estiment en effet que la firme de Cupertino favorise abusivement son propre outil de sauvegarde au détriment des entreprises tierces.

Actuellement, l’intégration native d’iCloud sur iOS confère un avantage gigantesque au constructeur. Les propriétaires d’iPhone se dirigent presque automatiquement vers cette solution par simplicité. L’Europe exige donc désormais une égalité de traitement parfaite afin de stimuler une concurrence saine.

L’obligation de proposer des alternatives de stockage cloud dès la configuration

Les exigences de Bruxelles vont obliger la marque à repenser entièrement l’interface de ses appareils. Les utilisateurs européens devront avoir l’opportunité de détacher iCloud de leur système d’exploitation de façon fluide. Les institutions demandent également la mise en place d’un écran de choix neutre lors du premier démarrage du téléphone.

Grâce à cette mesure, le consommateur sélectionnera librement son fournisseur de stockage parmi plusieurs propositions comme Google Drive, Microsoft OneDrive ou Dropbox. De plus, les développeurs externes obtiendront un accès total aux outils de sauvegarde globale de l’appareil. Cette ouverture garantira une transition identique et performante vers des serveurs concurrents.

Une accumulation de contraintes matérielles et logicielles pour la firme de Cupertino

Ce dossier s’ajoute à une longue liste de compromis déjà acceptés par l’entreprise sous la contrainte législative. Le fabricant a effectivement dû adopter le port USB-C et autoriser les magasins d’applications alternatifs sur le Vieux Continent. Les rumeurs de nouveautés se multiplient en parallèle sur le marché mondial. Par exemple, Apple confirme indirectement l’arrivée de son premier iPhone pliable grâce à iOS 27.

Néanmoins, les consommateurs européens subissent parfois les effets de ces tensions réglementaires. Le géant américain choisit de retarder le déploiement de certaines technologies majeures en Europe à cause des exigences de partage des données. La firme utilise ainsi la protection de la vie privée comme un argument majeur pour défendre son écosystème fermé. Les sanctions financières prévues par le DMA restent lourdes en cas de non-conformité et elles peuvent atteindre 10% du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise.