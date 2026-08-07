Attack on Titan 3 dévoile enfin son gameplay et sa date de sortie

Les fans de Shingeki No Kyojin pourront enfin découvrir le prochain jeu inspiré de l’œuvre de Hajime Isayama, manettes en mains. Koei Tecmo et Omega Force viennent de dévoiler un nouveau trailer de gameplay pour Attack on Titan 3, confirmant les ambitions du studio pour ce nouvel épisode : proposer une expérience encore plus proche des sensations de l’anime. Et c’est pour la fin de cette année !

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Attack on Titan 3, ça vaut quoi ?

Dès les premières secondes du trailer, un élément attire immédiatement l’attention : l’Équipement de Manœuvre Tridimensionnelle. Véritable signature de la licence, ce système de déplacement aérien bénéficie d’importantes améliorations afin d’offrir davantage de liberté dans les déplacements.

Les séquences dévoilées montrent des affrontements plus rapides, avec des enchaînements plus naturels entre déplacements verticaux, esquives et attaques ciblées. Le gameplay semble également favoriser une approche plus tactique, avec la possibilité de cibler différentes zones des ennemis afin d’exploiter leurs faiblesses.

L’objectif est ainsi clair : retranscrire davantage la sensation de vitesse et de danger permanent qui caractérise les combats contre les Titans dans l’œuvre originale. Et c’est normal, car le studio d’animation MAPPA, connu pour son travail sur les dernières saisons de l’anime, participe au projet en réalisant une cinématique d’ouverture exclusive.

Au-delà des mécaniques de jeu, Attack on Titan 3 met en avant des environnements plus vastes avec une mise en scène plus spectaculaire. L’histoire, quant à elle, suivra les dernières saisons de l’anime, jusqu’à la traque du Titan Assaillant par la coalition.

Rendez-vous en décembre 2026

La présentation a également permis de confirmer la date de sortie du jeu. Attack on Titan 3 sortira officiellement le 10 décembre 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC via Steam. Les précommandes sont déjà ouvertes, et une édition Deluxe accompagnera également le lancement avec du contenu supplémentaire.

En attendant, vous pouvez apprécier le dernier trailer dans la vidéo ci-dessous :