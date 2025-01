Beatbot ravit avec ses robots de piscine intelligents

Au CES 2025, Beatbot a levé le voile sur sa nouvelle série AquaSense 2. Ces robots nettoyeurs de piscine intelligents promettent de révolutionner l’entretien des piscines grâce à l’innovation et à la technologie de pointe.

Beatbot présente AquaSense 2 : innovation IA pour piscines

La série AquaSense 2 de Beatbot se distingue par son utilisation de l’intelligence artificielle et ses performances inégalées. Le modèle phare, l’AquaSense 2 Ultra, intègre des systèmes avancés de navigation et de nettoyage. Cette technologie bénéficie d’une précision inégalée, garantissant un nettoyage approfondi et une commodité exceptionnelle.

Caractéristiques révolutionnaires de l’AquaSense 2 Ultra

L’AquaSense 2 Ultra est le premier nettoyeur 5-en-1 doté d’une technologie d’intelligence artificielle. Grâce à des capteurs innovants et un système de navigation avancé, il assure une couverture complète de la piscine. De plus, ses fonctionnalités incluent une détection ciblée des débris, optimisant l’efficacité du nettoyage tout en respectant l’environnement avec une consommation réduite de produits chimiques.

AquaSense 2 Pro et AquaSense 2 : efficacité et contrôle

Les modèles AquaSense 2 Pro et AquaSense 2 offrent également de grandes performances. L’AquaSense 2 Pro, doté d’une connectivité avancée, assure un confort utilisateur maximal grâce à son application mobile. L’AquaSense 2, quant à lui, propose un nettoyage intelligent efficace avec sa capacité d’aspiration puissante, s’adaptant aux différents matériaux de piscines.

Avec la série AquaSense 2, Beatbot redéfinit les attentes en matière de nettoyage de piscine. En alliant technologie de pointe et facilité d’utilisation, ces modèles promettent de transformer l’entretien des piscines. Les consommateurs peuvent bénéficier d’une garantie étendue et de hauts standards de sécurité numérique, affirmant Beatbot comme un leader dans l’innovation pour les piscines. Ces avancées permettent de passer d’une corvée laborieuse à une expérience fluide et agréable.

Lisez notre dernier article tech : RoboTurtle de Beatbot : L’entretien de piscine devient fun et écolo !