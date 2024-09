Belkin à l’IFA 2024 : Innovations électrisantes et engagement éco-responsable pour la recharge mobile !

Belkin, célèbre marque d’électronique, a récemment dévoilé une nouvelle gamme de produits dédiés à la recharge mobile. En insistant sur leur flexibilité et performance, Belkin s’affirme encore une fois comme leader dans l’univers du gadget électronique.

Nouveaux produits dévoilés

Parmi les 11 nouveaux produits présentés, on retrouve le Chargeur magnétique pliable BoostCharge. Ultra-compact et conçu pour les voyages, ce chargeur sans fil de 15 W assure une recharge rapide pour votre iPhone ou tout autre appareil compatible Qi2. Son design élégant combine praticité et durabilité. Les prix varient de 44,99€ à 69,99€, selon la version choisie.

Le Chargeur magnétique pliable BoostCharge 3-en-1 offre une recharge rapide à plat ou sous forme d’un support ergonomique. Ce produit très pratique est disponible dès maintenant pour 99,99€ sur le site de Belkin et auprès de certains revendeurs.

Développement durable et technologique de Belkin

En plus de ces nouveautés technologiques, Belkin montre son engagement vers un futur plus durable. La marque a intégré des plastiques recyclés post-consommation (PCR) dans la fabrication de ces nouveaux produits. On note particulièrement le Câble USB-C et Lightning BoostCharge 2-en-1, qui sera disponible à l’automne 2024 pour un prix de 24,99€.

A l’ère du travail à distance, Belkin a aussi pensé aux travailleurs nomades en proposant une nouvelle collection d’étuis pour clavier Pro. Ces étuis, compatibles iPad Air 10.9″ et iPad Pro 11″, offrent un confort d’utilisation optimal sans sacrifier la protection de vos appareils.

En conclusion, Belkin continue de faire preuve d’innovation tout en prenant en compte les besoins constamment changeants de ses consommateurs. Les amateurs de high-tech et les éco-responsables seront certainement ravis de cette nouvelle gamme. Et vous, quel produit vous tente le plus ? Faites-nous savoir dans les commentaires. N’oubliez pas de partager l’article avec vos amis possédant des appareils mobiles pour les tenir informés des tendances tech actuelles.