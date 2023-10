Black Friday 2023 : toutes les infos pour se préparer dès à présent !

Le Black Friday figure en bonne place parmi les événements commerciaux les plus attendus dans l’année. L’engouement autour de cet événement se comprend aisément étant donné que c’est le grand jour des soldes qui lance la saison des achats de fin d’année ! Mais au fait, quelle est l’origine de cet événement commercial ? Quand se déroulera-t-il cette année ? Et comment en profiter pleinement ? C’est ce que nous allons découvrir dans cet article !

C’est quoi le concept de Black Friday ?

Aux Etats-Unis et au Canada, le Black Friday, traduit par le Vendredi noir ou le Vendredi fou au Québec, est un événement commercial d’une journée qui se déroule le vendredi suivant la fête de Thanksgiving, soit le quatrième jeudi de novembre. Ce vendredi marque traditionnellement le lancement de la période d’achats des fêtes de fin d’année. Lors du Black Friday, plusieurs commerçants font des remises importantes.

L’origine du Black Friday

Le terme « Black Friday » apparaît pour la première fois dans un article de presse de 1951. Pour les employeurs, ce terme désigne le long week-end que prennent leurs employés. Comme c’était un jour de congé, cela provoquait de nombreux embouteillages sur les routes. D’où le fait que les policiers désignaient le « Black Friday » comme les heures supplémentaires qu’ils effectuaient durant ce week-end de festivités.

Dans les années 1970, les enseignes américaines décident d’adopter cette expression pour désigner le début des achats de Noël. Les boutiques et les magasins lancent ainsi les périodes de soldes et les consommateurs peuvent acheter les produits recherchés au meilleur prix.

Le Black Friday en France

En France, le Black Friday prend son essor avec Internet. En effet, plusieurs enseignes profitent de cette occasion pour faire des remises importantes qui ne sont valables que 24 heures, ou parfois pour tout le weekend qui suit.

Le Black Friday démarre timidement en France en 2013 avec des produits d’habitude peu soldés et prend de l’ampleur à compter de 2016. Plusieurs enseignes lancent le Black Friday dans leurs magasins français comme Auchan, la Fnac, Darty, La Redoute, Leroy Merlin ou encore Géant Casino.

Cette année, le Black Friday se tiendra le vendredi 24 novembre 2023. À noter que le Black Friday se prolongera tout le week-end pour se terminer le lundi suivant, le jour du Cyber Monday, qui est le jour dédié aux rabais sur les produits high tech. Ainsi, le Black Friday 2023 débutera le vendredi 24 novembre et se terminera le lundi 27 novembre 2023.

Qui fait le Black Friday ?

Plusieurs enseignes proposeront des remises sur des milliers de produits durant cet événement commercial. En France, ce sera notamment le cas d’Amazon, de Cdiscount et des enseignes du multimédia et de l’électroménager comme Darty, Fnac ou encore Boulanger.

Ne vous inquiétez pas, plusieurs enseignes vendant des produits différents feront également des rabais et vous trouverez forcément votre bonheur. Côté parfumerie, il est fort probable que des remises se fassent chez Sephora, Nocibé, Marionnaud, etc. Idem du côté de la bijouterie avec les enseignes Maty et Histoire d’Or. Sans parler des marques de prêt-à-porter comme Asos ou H&M et des jouets comme King Jouet ou La Grande Récré.

Plusieurs grandes marques seront également directement présentes, sans passer par des distributeurs. Vous pourrez profiter de leurs offres aussi bien en ligne qu’en magasin. C’est, par exemple, le cas d’Apple, Dyson et Nike.

Si vous recherchez des produits high-tech, il est fort possible que les enseignes comme Leclerc, Auchan et Carrefour proposent aussi des offres alléchantes !

Soyez fin prêt pour le jour J !

Vous pouvez suivre les meilleures offres et obtenir les codes promos sur notre page ! N’hésitez pas à faire dès à présent des économies pour pouvoir faire le maximum de bonnes affaires le jour J ! En effet, il faut savoir que lors du Black Friday, les prix s’effondrent avec des promos folles.

Les prix normalement affichés font l’objet de réduction à -30%, -40%, -50% voire plus. De quoi faire des économies d’enfer, se faire plaisir et faire plaisir pour moins frais. A vous le choix !