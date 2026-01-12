Ces 4 séries Netflix ne reviendront pas avant 2027

Netflix a dévoilé son calendrier de sorties pour 2026. De nombreux abonnés ont été surpris par l’absence de certaines séries cultes. En effet, Mercredi, Ginny & Georgia, mais aussi Untamed et Ransom Canyon ne feront pas partie des nouveautés de l’année. Faisons le point sur les séries que nous ne visionnerons malheureusement pas cette année.

Mercredi : un phénomène mondial en pause

La série Mercredi, inspirée de l’univers de la famille Addams, a connu un succès planétaire dès sa première saison. Avec Jenna Ortega dans le rôle principal, elle a captivé un public jeune et adulte grâce à son mélange d’humour noir et de mystère. La saison 2 est très attendue, mais Netflix a confirmé qu’elle ne sera pas diffusée en 2026.

Ce retard s’explique par un calendrier de tournage particulièrement chargé et des ambitions créatives élevées. Les producteurs souhaitent offrir une suite à la hauteur du phénomène, ce qui nécessite plus de temps pour l’écriture et la post-production. Les fans devront donc patienter jusqu’en 2027 pour retrouver l’univers gothique de Nevermore Academy.

Ginny & Georgia : Netflix veut donner une suite plus riche et aboutie

Ginny & Georgia s’est imposée comme une série dramatique incontournable, explorant les relations complexes entre une mère et sa fille. La saison 2 a renforcé son succès, attirant un public fidèle grâce à ses intrigues mêlant adolescence, secrets et quête d’identité. Pourtant, la saison 3 ne sera pas disponible en 2026.

La raison principale est liée au rythme de production. Netflix privilégie une qualité narrative et visuelle qui demande du temps. Les scénaristes travaillent sur des arcs plus profonds et des personnages encore plus nuancés. Ce choix stratégique entraîne un décalage, mais garantit une suite plus riche et plus aboutie pour 2027.

Untamed : un succès international repoussé

La série Untamed, adaptée d’un roman chinois, a conquis un public mondial grâce à son esthétique soignée et ses intrigues fantastiques. Elle a permis à Netflix de séduire une audience internationale friande de productions asiatiques. Cependant, la suite ne sera pas diffusée en 2026.

Les raisons tiennent à la complexité des tournages et aux exigences de post-production. Les scènes spectaculaires et les effets visuels nécessitent un travail minutieux. Netflix préfère repousser la sortie pour garantir une expérience immersive et fidèle à l’univers original. Les fans devront attendre 2027 pour retrouver leurs héros.

Ransom Canyon : une nouvelle série retardée

Ransom Canyon est une série inspirée des romans de Jodi Thomas. Elle devait marquer l’arrivée d’un nouveau drame romantique sur Netflix. Pourtant, sa diffusion est également repoussée à 2027. Ce report illustre la stratégie de la plateforme, qui mise sur une planification plus longue pour ses productions.

Ce choix permet de donner plus de temps aux équipes créatives et de renforcer la qualité des épisodes. Netflix souhaite que Ransom Canyon s’impose comme une saga marquante, et préfère donc retarder son lancement plutôt que de proposer une série inachevée. Les spectateurs devront patienter pour découvrir cette nouvelle histoire.