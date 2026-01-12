Actualités

Révolutionnaire : AGIBOT séduit le CES 2026 avec ses robots personnalisables

il y a 6 minutesDernière mise à jour: 11 janvier 2026
2 minutes de lecture
AGIBOT Makes Its U.S. Market Debut at CES 2026 with Its Full Humanoid Robot Portfolio

AGIBOT, spécialiste des robots humanoïdes et de l’intelligence incarnée, frappe fort en officialisant son arrivée sur le marché américain lors du CES 2026. Surtout, l’entreprise ne se contente pas de prototypes : elle dévoile une gamme complète de robots déjà déployés à grande échelle, avec 5 000 unités livrées à travers le monde. Focus sur une révolution technologique qui s’expose désormais aux États-Unis.

Une innovation de taille : “One Robotic Body, Three Intelligences”

AGIBOT Makes Its U.S. Market Debut at CES 2026 with Its Full Humanoid Robot Portfolio

Au cœur de la technologie AGIBOT se trouve une architecture unique : “One Robotic Body, Three Intelligences”. Chaque robot bénéficie d’une intégration poussée de l’interaction, de la manipulation et de la locomotion. Résultat : des humanoïdes capables de s’adapter rapidement à une multitude de situations, répondant avec agilité aux besoins du marché.

Ce système assure une efficacité et une productivité sans précédent, tout en restant ouvert à la collaboration internationale. AGIBOT invite donc partenaires, développeurs et acteurs de l’écosystème à façonner avec eux le futur de la robotique incarnée.

Des robots pour toutes les situations

AGIBOT Makes Its U.S. Market Debut at CES 2026 with Its Full Humanoid Robot Portfolio

Fondée en 2023, AGIBOT vise l’ère de l’intelligence artificielle générale (AGI). En effet, leur vision va au-delà du robot spécialisé : il s’agit de créer des machines capables d’apprendre, de s’adapter et d’évoluer au contact du monde réel. Ainsi, la preuve en est que leur gamme, exposée au CES 2026, couvre tous les usages :

  • AGIBOT A2 Series : humanoïdes grandeur nature pour l’accueil et les démonstrations
  • AGIBOT X2 Series : modèles compacts, parfaits pour l’éducation ou l’entertainment
  • AGIBOT G2 Series : robots industriels dotés de manipulations ultra précises
  • AGIBOT D1 Series : quadrupèdes pour l’inspection des environnements complexes
  • OmniHand : main robotisée ultra-dextre pour manipulations complexes

Tous ces modèles tirent parti de leur triple intelligence pour agir naturellement, communiquer efficacement et réaliser des tâches complexes, bien loin des simples démonstrations.

De la série à la personnalisation

L’entreprise mise avant tout sur la fiabilité industrielle. D’ailleurs, avec déjà 5 000 robots produits et déployés, AGIBOT a prouvé qu’elle pouvait répondre à la demande à grande échelle. En outre, les humanoïdes AGIBOT opèrent déjà dans des domaines variés : accueil, spectacles, production industrielle, logistique, sécurité, collecte de données, mais aussi recherche et éducation.

Mieux encore, le programme « Powered by AGIBOT » permet à chaque client de personnaliser son robot, aussi bien côté matériel que logiciel, voire même l’apparence extérieure. Cette approche flexible facilite l’intégration locale et accélère le déploiement de solutions robotisées sur-mesure.

AGIBOT vient donc bousculer l’ordre établi sur la scène internationale avec des robots déjà prêts à transformer nos industries et nos quotidiens. Que pensez-vous de cette nouvelle étape dans la robotique ? Exprimez-vous dans les commentaires et partagez cet article autour de vous !

il y a 6 minutesDernière mise à jour: 11 janvier 2026
2 minutes de lecture
Photo de Léo Thevenet

Léo Thevenet

Geek depuis toujours, Master en Informatique de Tsinghua University en Chine et fan des nouvelles technologies. Journaliste et reporter pour Le Café Du Geek, Je suis ici pour vous faire découvrir des accessoires innovants. Je m’occupe de faire évoluer le site, de gérer l’équipe de rédacteurs mais surtout je suis présent sur un maximum d'événement INTERNATIONAUX pour découvrir toujours plus de choses ! J'adore également rencontrer et juger des startups, vous retrouverez souvent ce genre de contenu avec moi !

Articles similaires

gmail gemini 3
Gmail se réinvente avec Gemini 3
il y a 2 heures
iSMART Developments s’associe à L’Oréal pour innover en luminothérapie à LED.
iSMART Developments : un partenariat prometteur pour la luminothérapie
il y a 3 heures
gallipoli
Gallipoli dévoile son réalisme tactique lors du New Game Plus Showcase
il y a 18 heures
Tesla Model 3
Tesla casse les prix de la Model 3 !
il y a 19 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page