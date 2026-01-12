Révolutionnaire : AGIBOT séduit le CES 2026 avec ses robots personnalisables

AGIBOT, spécialiste des robots humanoïdes et de l’intelligence incarnée, frappe fort en officialisant son arrivée sur le marché américain lors du CES 2026. Surtout, l’entreprise ne se contente pas de prototypes : elle dévoile une gamme complète de robots déjà déployés à grande échelle, avec 5 000 unités livrées à travers le monde. Focus sur une révolution technologique qui s’expose désormais aux États-Unis.

Une innovation de taille : “One Robotic Body, Three Intelligences”

Au cœur de la technologie AGIBOT se trouve une architecture unique : “One Robotic Body, Three Intelligences”. Chaque robot bénéficie d’une intégration poussée de l’interaction, de la manipulation et de la locomotion. Résultat : des humanoïdes capables de s’adapter rapidement à une multitude de situations, répondant avec agilité aux besoins du marché.

Ce système assure une efficacité et une productivité sans précédent, tout en restant ouvert à la collaboration internationale. AGIBOT invite donc partenaires, développeurs et acteurs de l’écosystème à façonner avec eux le futur de la robotique incarnée.

Des robots pour toutes les situations

Fondée en 2023, AGIBOT vise l’ère de l’intelligence artificielle générale (AGI). En effet, leur vision va au-delà du robot spécialisé : il s’agit de créer des machines capables d’apprendre, de s’adapter et d’évoluer au contact du monde réel. Ainsi, la preuve en est que leur gamme, exposée au CES 2026, couvre tous les usages :

AGIBOT A2 Series : humanoïdes grandeur nature pour l’accueil et les démonstrations

: humanoïdes grandeur nature pour l’accueil et les démonstrations AGIBOT X2 Series : modèles compacts, parfaits pour l’éducation ou l’entertainment

: modèles compacts, parfaits pour l’éducation ou l’entertainment AGIBOT G2 Series : robots industriels dotés de manipulations ultra précises

: robots industriels dotés de manipulations ultra précises AGIBOT D1 Series : quadrupèdes pour l’inspection des environnements complexes

: quadrupèdes pour l’inspection des environnements complexes OmniHand : main robotisée ultra-dextre pour manipulations complexes

Tous ces modèles tirent parti de leur triple intelligence pour agir naturellement, communiquer efficacement et réaliser des tâches complexes, bien loin des simples démonstrations.

De la série à la personnalisation

L’entreprise mise avant tout sur la fiabilité industrielle. D’ailleurs, avec déjà 5 000 robots produits et déployés, AGIBOT a prouvé qu’elle pouvait répondre à la demande à grande échelle. En outre, les humanoïdes AGIBOT opèrent déjà dans des domaines variés : accueil, spectacles, production industrielle, logistique, sécurité, collecte de données, mais aussi recherche et éducation.

Mieux encore, le programme « Powered by AGIBOT » permet à chaque client de personnaliser son robot, aussi bien côté matériel que logiciel, voire même l’apparence extérieure. Cette approche flexible facilite l’intégration locale et accélère le déploiement de solutions robotisées sur-mesure.

AGIBOT vient donc bousculer l’ordre établi sur la scène internationale avec des robots déjà prêts à transformer nos industries et nos quotidiens. Que pensez-vous de cette nouvelle étape dans la robotique ? Exprimez-vous dans les commentaires et partagez cet article autour de vous !