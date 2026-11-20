Une nouvelle génération de modèles ChatGPT arrive, et OpenAI ne compte visiblement pas lever le pied. Avec GPT-6.2 Astra et GPT-6.2 Sol, l’entreprise réduit le coût d’utilisation de ses IA tout en améliorant leurs performances globales. Ces nouveautés permettent à OpenAI de remonter dans les classements de référence du secteur. Toutefois, derrière ces progrès se cachent aussi quelques limites qu’il vaut mieux connaître avant de se lancer.

ChatGPT accueille GPT-6.2 Astra et GPT-6.2 Sol

OpenAI a officiellement dévoilé GPT-6.2 Astra et GPT-6.2 Sol le 17 novembre 2026. Astra se positionne comme le modèle premium destiné aux tâches complexes et aux projets les plus exigeants. De son côté, Sol vise un usage plus polyvalent, adapté aux besoins quotidiens.

Ces deux modèles sont accessibles aux abonnés Plus, Pro, Enterprise et Edu via ChatGPT Work. Ils sont également intégrés à Codex, l’outil de développement d’OpenAI, ainsi qu’à l’API utilisée par les entreprises et les développeurs.

L’une des annonces les plus marquantes concerne le prix. En effet, GPT-6.2 Astra coûte désormais 20% moins cher que GPT-6 Astra. Son tarif passe à 8 dollars par million de tokens en entrée et 40 dollars par million de tokens générés. Sol conserve, quant à lui, les mêmes tarifs que GPT-6.1 Sol.

OpenAI grimpe dans le classement des meilleures IA

Selon l’Intelligence Index du cabinet indépendant Artificial Analysis, GPT-6.2 Astra progresse fortement. Avec un score de 62 points à son niveau maximal de raisonnement, il gagne cinq points par rapport à GPT-6 Astra.

Cette performance lui permet de dépasser Gemini 4 Carbon de Google, crédité de 60 points, ainsi que Claude Opus 5.5 d’Anthropic, qui obtient 59 points. Seul Claude Fable 5.2 reste devant avec un score de 65 points.

GPT-6.2 Sol atteint pour sa part 57 points. Il rejoint ainsi le niveau de performance du précédent modèle haut de gamme d’OpenAI, tout en affichant un coût nettement inférieur.

Les chiffres publiés par Artificial Analysis montrent également qu’une tâche réalisée avec Astra revient à un coût bien plus faible que chez certains concurrents. Cette approche pourrait séduire les entreprises qui envoient quotidiennement de très grands volumes de requêtes.

ChatGPT progresse, mais reste derrière Claude pour la programmation

Les résultats sont plus contrastés dans le domaine du développement logiciel. En effet, le Coding Agent Index d’Artificial Analysis, qui évalue les modèles dans des scénarios de programmation réels, place encore les modèles d’IA d’Anthropic devant celles d’OpenAI.

GPT-6.2 Astra obtient un score identique à celui de GPT-6 Astra, avec 53 points. GPT-6.2 Sol recule même légèrement à 49 points. En comparaison, Claude Fable 5.2 et Claude Opus 5.5 atteignent respectivement 58 points.

Par conséquent, pour les développeurs qui délèguent des projets complexes à des agents de codage, Claude conserve encore une longueur d’avance. selon les mesures du cabinet indépendant.

Des performances accrues, mais aussi davantage d’oublis et d’hallucinations

OpenAI reconnaît elle-même une faiblesse de ses nouveaux modèles. GPT-6.2 Astra et GPT-6.2 Sol ont davantage tendance à ne pas signaler certains obstacles rencontrés durant leur travail, comme un fichier inaccessible ou un outil indisponible.

Artificial Analysis relève également un comportement similaire lors de tests de programmation. Par exemple, le cabinet estime que GPT-6.2 Sol est plus susceptible d’omettre certaines informations importantes que son prédécesseur.

Autre point de vigilance, le taux d’hallucination reste élevé. Selon Artificial Analysis, GPT-6.2 Astra atteint un taux de 59%, tandis que GPT-6.2 Sol affiche 55%. Ces mesures évaluent la tendance des modèles à inventer une réponse lorsqu’ils ne disposent pas de l’information correcte.

Ces chiffres rappellent que les performances globales progressent, mais que la vérification des informations demeure essentielle lorsqu’une IA est utilisée dans un contexte professionnel ou décisionnel.

Une IA plus puissante qui renforce aussi ses capacités en cybersécurité

OpenAI classe GPT-6.2 Astra et GPT-6.2 Sol au niveau « critique » de son échelle interne concernant la cybersécurité. Selon l’entreprise, ces modèles sont plus efficaces pour identifier et exploiter des failles informatiques.

Pour limiter les risques, OpenAI a renforcé ses mécanismes de protection. L’entreprise reconnaît toutefois que ces garde-fous peuvent parfois freiner certaines recherches légitimes liées à la sécurité informatique.

Astra obtient également une classification élevée concernant l’auto-amélioration des systèmes d’intelligence artificielle, un indicateur qui mesure sa capacité à accélérer certains travaux de recherche dans ce domaine.

OpenAI met la pression sur Anthropic

Avec GPT-6.2 Astra et GPT-6.2 Sol, OpenAI cherche clairement à améliorer le rapport performances-prix de son offre. La société réduit les coûts tout en revenant au plus près des meilleurs modèles du marché dans plusieurs évaluations indépendantes.

Même si Anthropic conserve une avance dans certains usages, notamment la programmation avancée, OpenAI renforce sa position sur un marché de plus en plus concurrentiel où le prix devient un critère aussi important que la puissance brute.

Pour découvrir une autre évolution majeure de l’écosystème OpenAI, n’hésitez pas à consulter notre article sur l’arrivée de ChatGPT dans l’univers Apple et son impact sur les e-mails et le calendrier.